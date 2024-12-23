Владелец производителя консервов «Главпродукт» заявил о «незаконности смены собственника» его активов

В октябре 2024 года активы передали во временное управление Росимущества.Американская Universal Beverage Company в письме на имя руководителя администрации президента заявила о «незаконности смены владельцев» у её предприятий. Об этом пишет РБК.В октябре 2024 года Владимир Путин своим указом передал во временное управление Росимущества «Главпродукт» и ещё несколько российских юрлиц. И теперь, утверждает издание, в реестрах акционеров в качестве владельца акций АО «Верховский молочно-консервный завод», АО «Главпродукт» и АО «Орелпродукт» указано Росимущество.Авторы письма отмечают, что «временное управление, согласно указу президента, не предполагает смены собственника». По мнению компании, передача её активов Росимуществу — «тревожный сигнал» для иностранных инвесторов, которые продолжают работать в России.Представитель Universal Beverage Company в России уточнил РБК, что единственный бенефициар группы «Главпродукт» — Леонид Смирнов, гражданин США российского происхождения.Смирнов в беседе с изданием заявил, что компания узнала о введении временного управления из прессы и указа. По его словам, рисков для обеспечения продовольственной безопасности не было: компания не заявляла об уходе из России, не снижала объёмов производства, не закрыла заводы, привлекала работников и повышала зарплаты.По словам Смирнова, новые временные управляющие не заинтересованы в развитии бизнеса. Например, «Главпродукт» вёл переговоры с китайскими компаниями об обновлении оборудования, но теперь они «встали». Смирнов просит «ходатайствовать перед президентом» о возврате владения долями и акциями компаний прежним владельцам, а также об отмене временного управления.#новости
Вроде, взрослые дядьки, а верят в сказки
Откуда же вы беретесь такие. По-вашему: надо молчать и терпеть?
Хотели рассеян китайской баландой пичкать, переговоры вели, а тут хоба и цапцарап случился. как вовремя!
Пусть полижут петушка. У нас есть ответный прецедент от 2022 года:
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Власти Германии национализировали немецкую дочернюю компанию «Газпрома» — SEFE. Минэкономики ФРГ заявило, что сделало это для обеспечения безопасности газоснабжения страны
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https://www.forbes.ru/biznes/481120-pravitel-stvo-germanii-nacionalizirovalo-byvsuu-docku-gazproma
Попробуй прочитать текст по своей ссылке дальше заголовка, напряги мозг..
"...Gazprom Germania, которая в июне сменила название на Securing Energy for Europe (SEFE).."
"...Причиной такого решения стала «чрезмерная задолженность» SEFE, из-за которой она оказалась под угрозой банкротства.."
И самый сок:
"Компания начала испытывать финансовые трудности после введенных Россией санкций против компании и всех ее дочерних предприятий.."
Это не то же самое, всё-таки.
Произошел цап царап