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Полина Лааксо
Транспорт

Без льгот и санкций против России: в Совфеде предложили условия, на которых зарубежные автопроизводители смогут вернуться в страну

Основная цель — гарантировать, что производство в России не пострадает, даже если концерны снова решат уйти.

  • Комитет Совфеда по экономической политике направил письмо с идеями первому вице-премьеру Денису Мантурову. В его аппарате подтвердили получение, сообщили «Ведомости».
  • Согласно предложениям сенаторов, западные компании должны будут работать только в рамках совместных предприятий (СП) с российскими производителями. У последних же будет контроль над СП — в вопросах как владения, так и управления.
  • Результаты интеллектуальной деятельности, конструкторская документация и любые разработки должны принадлежать СП. Предлагать иностранным игрокам льготы по локализации не будут.
  • Четвёртое условие такое: если компания захочет вернуться на российский рынок, страна её резидентства должна будет снять «любые» санкции с России.
  • В Национальном автомобильном союзе считают, что комитет «смешивает бизнес и политику». Корпорация не может решить вопрос с госсанкциями против страны. Суверенный автопром важен, но «возводить Берлинскую стену» не стоит, говорит вице-президент союза Антон Шапарин.
Источник фото: «Авто.ру»
Источник фото: «Авто.ру»
  • В феврале 2025 года Владимир Путин поручил правительству подумать, как «отрегулировать взаимодействие российских предприятий и предприятий конкурентов, чтобы обеспечить нацпроизводителям определённые преимущества», но не нарушить правила Всемирной торговой организации.
  • Минфин сказал, что иностранный бизнес из «недружественных» стран сможет вернуться только с разрешения от правкомиссии по иностранным инвестициям. По словам ведомства, действующие президентские указы уже касаются не только продажи активов в России, но и возвращения.
Евгения Евсеева
Транспорт
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Среди самых популярных брендов — Exeed, Tank, Li Auto и Нongqi.

Источник: Global Look Press

#новости #автомобили

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