Без льгот и санкций против России: в Совфеде предложили условия, на которых зарубежные автопроизводители смогут вернуться в страну

Основная цель — гарантировать, что производство в России не пострадает, даже если концерны снова решат уйти. Комитет Совфеда по экономической политике направил письмо с идеями первому вице-премьеру Денису Мантурову. В его аппарате подтвердили получение, сообщили «Ведомости».Согласно предложениям сенаторов, западные компании должны будут работать только в рамках совместных предприятий (СП) с российскими производителями. У последних же будет контроль над СП — в вопросах как владения, так и управления.Результаты интеллектуальной деятельности, конструкторская документация и любые разработки должны принадлежать СП. Предлагать иностранным игрокам льготы по локализации не будут.Четвёртое условие такое: если компания захочет вернуться на российский рынок, страна её резидентства должна будет снять «любые» санкции с России.В Национальном автомобильном союзе считают, что комитет «смешивает бизнес и политику». Корпорация не может решить вопрос с госсанкциями против страны. Суверенный автопром важен, но «возводить Берлинскую стену» не стоит, говорит вице-президент союза Антон Шапарин.Источник фото: «Авто.ру»В феврале 2025 года Владимир Путин поручил правительству подумать, как «отрегулировать взаимодействие российских предприятий и предприятий конкурентов, чтобы обеспечить нацпроизводителям определённые преимущества», но не нарушить правила Всемирной торговой организации.Минфин сказал, что иностранный бизнес из «недружественных» стран сможет вернуться только с разрешения от правкомиссии по иностранным инвестициям. По словам ведомства, действующие президентские указы уже касаются не только продажи активов в России, но и возвращения.Евгения ЕвсееваТранспорт11.12.2024Китайские автомобили заняли 80% сегмента премиальных машин в 2024 году — исследование Среди самых популярных брендов — Exeed, Tank, Li Auto и Нongqi.#новости #автомобили