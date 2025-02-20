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Полина Лааксо
Еда

Роспотребнадзор изъял больше 2 т пищевой продукции из дарксторов «Самоката» в ходе плановых проверок

Компания заплатит штраф в размере 550 тысяч рублей.

  • Управление Роспотребнадзора по Москве посетило 131 точку в городе и обнаружило, что «Умный ритейл» (юрлицо «Самоката») «грубо нарушал» санитарные требования: хранил просрочку и пренебрегал температурным режимом.
  • Часть готовой продукции не маркировали или маркировали, но «недостоверно, неполно или нечитаемо». У термосумок не было термометров и хладоэлементов, нужных для транспортировки.
  • На анализ забрали 364 образца — салатов, готовой продукции из мяса и рыбы и полуфабрикатов. 145 из них не соответствовали требованиям — в том числе по «микробиологическим и физико-химическим показателям».
Источник фото: ТАСС
Источник фото: ТАСС
  • В 2024 году сервис доставки фигурировал в истории о массовом отравлении салатом с фасолью из «Кухни на районе» — его также продавали через «Самокат». Последний приостановил продажу продукции «Кухни на районе» сразу после жалоб и предупредил покупателей о возможных рисках. Оба сервиса получили иски от потребителей.

#новости #самокат

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