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Полина Лааксо
Еда

Акции европейского сервиса доставки еды Just Eat подорожали на 54% на фоне новостей о продаже бизнеса бывшему владельцу «Авито» Prosus

За €4,1 млрд.

  • По словам нидерландской инвестгруппы Prosus (её материнская структура — южноафриканская группа Naspers), сервис Just Eat уже успел зарекомендовать себя в Великобритании, Германии и Нидерландах. «Технические и финансовые» ресурсы Prosus позволят превратить его в «европейского техчемпиона».
  • Это не первый актив компании в этой отрасли. В 2022 году она выкупила крупнейшего латиноамериканского доставщика еды iFood из Бразилии — за $1,8 млрд. Причём 33,3% приобрела как раз у Just Eat. Завоевать лидерство iFood помогли в том числе технологии — ИИ-рекомендации, автоматизация «онбординга» водителей и ресторанов. Схожий подход хотят использовать и в Just Eat.
  • Группа также владеет 28% в немецкой службе Delivery Hero, 25% в крупнейшем в Индии сервисе доставки еды Swiggy и 4% в Meituan — китайская компания управляет одноимённым маркетплейсом, который тоже доставляет продовольствие.
  • Акции Just Eat отреагировали ростом на 54,12%: они поднялись с отметки в €12 за штуку до €19,15. Капитализация сервиса — €3,94 млрд.
Источник фото: TechCrunch
Источник фото: TechCrunch
  • Just Eat работает в 17 странах. Полное название компании — Just Eat Takeaway.com. Её образовали в 2020 году по итогам слияния британского сервиса Just Eat и нидерландской службы Takeaway, которая купила Just Eat за $7,8 млрд. На актив претендовала и сама Prosus, однако предложила меньше — $6,3 млрд.
  • На фоне пандемии Covid-19 спрос на заказ еды в интернете вырос, и в октябре 2020 года акции Just Eat доходили до €100 за штуку. Позже темпы роста таких сервисов снизились, и это отразилось на их деятельности.
  • В ноябре 2024 году Just Eat решила уйти с Лондонской фондовой биржи — чтобы «сбросить административное бремя и сократить расходы», без которых не получалось бы отвечать требованиям британских регуляторов.
  • Тогда же решила продать стартапу Wonder свою американскую «дочку» GrubHub — тоже сервис доставки еды. Сама она купила актив за $7,3 млрд ещё в 2021 году. А продаёт всего за $650 млн. Закрыть сделку планировали в первом квартале 2025 года.
  • По словам аналитика Bloomberg Татьяны Лисицыной, продажа нидерландской компании позволит Just Eat укрепить позиции в конкурентной борьбе с Uber Eats и Deliveroo. Сама Prosus сможет стать четвёртой по размеру группой на международном рынке доставки еды после Uber Technologies, DoorDash и Meituan.
Полина Лааксо
Сервисы
Почему сервисы доставки еды за 15 минут «сжимаются» один за другим

Пока никто из них не смог победить правила экономики.

Источник: <a href="https://www.newyorkfamily.com/fridge-no-more-fresh-produce-more-delivered-in-15-minutes/" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">New York Family</a>

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