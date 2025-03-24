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Полина Лааксо
Еда

Суп с мёртвым грызуном обвалил акции владельца японской ресторанной сети Sukiya более чем на 7%

В состав блюда животное не входило.

  • Сотрудник «не заметил» грызуна в мисо-супе перед подачей. Инцидент произошёл в одном из заведений в Тоттори ещё 21 января 2025 года, но ошибку Sukiya подтвердила лишь в конце марта.
  • В ресторане провели санитарные проверки, а также инструктаж персонала. Зазоры в стенах, через которые животное могло проникнуть на кухню, устранили. Подходы к хранению пищевых отходов пересмотрели и обещали усилить контроль за условиями в целом.
  • Компания извинилась перед гостями и всеми «обеспокоенными» потребителями за доставленные неудобства и молчание.

Примечание vc.ru: под спойлером — фото супа. Грызун на нём «размыт» с помощью эффекта мозаики, но грызуном от этого быть не перестал. Впечатлительным лучше воздержаться от просмотра.

Источник фото: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.scmp.com%2Fnews%2Fasia%2Feast-asia%2Farticle%2F3303569%2Fdead-rodent-miso-soup-drags-down-japan-restaurant-chain-sukiya-owners-stock-price&postId=1882667" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">SCMP</a>
Источник фото: SCMP
  • Sukiya — сеть японских ресторанов, основанная в 1982 году и насчитывающая около 2000 точек. Она принадлежит Zensho Holdings. Холдинг также управляет заведениями Hama-sushi, Coco's, Nakau, Lotteria, Jolly-Pasta, El Torito и не только.
  • На фоне новостей акции Zensho Holdings упали более чем на 7%, пишет Bloomberg. На торгах 21 марта 2025 года цена превышала 8570 иен за штуку, а 24 марта обвалилась до 7982 иен. По словам аналитиков, дальнейшая динамика будет зависеть от того, как сильно инцидент скажется на посещаемости.
Источник фото: Mundo Deportivo
Источник фото: Mundo Deportivo

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