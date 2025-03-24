Минсельхоз поддержал идею установить минимальную долю российских вин в меню общепита и на полках магазинов на уровне 20%

Там считают, что виноделы смогут обеспечить спрос. Опрошенные «РБК Вино» эксперты — что вопрос скорее не в покрытии «базовых нужд рынка», а в разнообразии и качестве продукта.Минсельхоз России «в целом поддерживает» законопроект о минимальной доле наименований российских вин для кафе, ресторанов и магазинов на уровне 20%, пишет ТАСС. В ведомстве отметили, что «с учётом наблюдающейся динамики в 2025 году потенциал для увеличения производства российского вина очевиден».При законодательных ограничениях в рекламе магазины и кафе — это «важнейшая и зачастую единственная точка соприкосновения потребителя и винодела», добавили в министерстве. Поэтому «целесообразно как можно шире использовать имеющиеся ресурсы».Опрошенные «РБК Вино» участники рынка отмечают, что объём продаж российского вина практически сравнялся с объёмом производства: сток составил менее 0,5% в 2024 году. Оптимальные же товарные запасы, чтобы обеспечить логистику и постоянное наличие в ресторанах и магазинах, — 15-20%.При этом сток отечественного виноделия сформирован в основном красными винами, а предложений, например, белых и игристых не хватает, пишет издание. «Возможно, отечественные виноделы и способны покрыть базовые нужды рынка, но речь идёт о другом — о разнообразии и качестве», — указал исполнительный директор виноторговой Fort Александр Липилин.Установить обязательную долю российского вина в меню общепита и на полках супермаркетов предложил Минпромторг. В марте 2025 года статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли Роман Чекушов говорил, что соответствующий законопроект Госдума может рассмотреть осенью 2025-го.#новости #вино