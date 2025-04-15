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Евгения Евсеева
Еда

«Вкусвилл» закрыл придорожные кафе «Бодрю»

Он начал тестировать их в июне 2024 года.

Источник: «Яндекс Карты»
Источник: «Яндекс Карты»
  • Кафе отмечены в «Яндекс Картах» как неработающие, сайт проекта недоступен, обратило внимание Shopper‘s.
  • Всего было четыре точки — на Симферопольском и Минском шоссе, в Наро-Фоминске и одно передвижное кафе без постоянного адреса.
  • Представитель «Вкувилла» подтвердил, что кафе не работают. В компании объяснили, что «Бодрю» не показал «высокой ценности для покупателей».
  • Но от идеи придорожных кафе «Вкусвилл» полностью не отказался. Компания планирует «пересобрать» концепцию на «основе полученных метрик».
  • «Вкусвилл» и владивостокская сеть автокафе Coffee Machine начали тестировать «Бодрю» в июне 2024 года. Компании планировали создать сеть кафе, где можно оформить заказ, не выходя из машины, и забрать с собой.

#новости #вкусвилл

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