«Вкусвилл» закрыл придорожные кафе «Бодрю»

Он начал тестировать их в июне 2024 года. Источник: «Яндекс Карты»Кафе отмечены в «Яндекс Картах» как неработающие, сайт проекта недоступен, обратило внимание Shopper‘s.Всего было четыре точки — на Симферопольском и Минском шоссе, в Наро-Фоминске и одно передвижное кафе без постоянного адреса.Представитель «Вкувилла» подтвердил, что кафе не работают. В компании объяснили, что «Бодрю» не показал «высокой ценности для покупателей».Но от идеи придорожных кафе «Вкусвилл» полностью не отказался. Компания планирует «пересобрать» концепцию на «основе полученных метрик».«Вкусвилл» и владивостокская сеть автокафе Coffee Machine начали тестировать «Бодрю» в июне 2024 года. Компании планировали создать сеть кафе, где можно оформить заказ, не выходя из машины, и забрать с собой.#новости #вкусвилл