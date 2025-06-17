Владелец бывших активов Danone в России: «У Danone было желание вернуться и предложение прописать опцион, но мы настояли, что это не те условия, на которые мы готовы пойти»

Сделку по ��ыкупу «Данон Россия» закрыли в мае 2024 года.Председатель совета директоров Health & Nutrition (ранее «Данон Россия») Руслан Алисултанов рассказал в интервью РБК, что опциона на обратный выкуп российских активов у французской Danone нет, поэтому нет и «юридических оснований» для возвращения.В соглашении «есть нюансы», касающиеся сценариев, в которых бывший владелец предлагает выкупить активы по рыночной цене или приобретает в России компанию-конкурента. Раскрывать детали менеджер не стал, но подчеркнул: Health & Nutrition «абсолютно уверена в своей конкурентоспособности и не переживает о возвращении Danone или другого игрока».Производство детского питания Nutricia остаётся за Danone — оно в периметр сделки не входило. А вот бренд «Даниссимо» в России перешёл Health & Nutrition. Большую часть руководителей старой команды сохранили. Исполнительный директор структуры — Чарли Каппетти, бывший глава «Данон Россия».В планах у компании отказаться от названия Health & Nutrition, так как оно «не совсем соответствует её новому позиционированию и локальности», а также инвестировать в развитие около 100 млрд рублей до 2030 года. «Это будет и заёмный капитал, и личные инвестиции», — рассказал Алисултанов.Деньги направят на модернизацию производства, выпуск новых продуктов, открытие новых молочных ферм и перезапуск бренда «Тёма».Алисултанов. Источник фото: РБКВ июле 2023 года Владимир Путин передал доли иностранцев в российском Danone во временное управление Росимуществу. После этого «Данон Россия» возглавил зампредседателя правительства Чечни и министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев.В марте 2024 года передачу долей Росимуществу отменили. Тогда же французский производитель получил разрешение российских регуляторов на сделку по продаже активов.#новости