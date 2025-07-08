Сервисы доставки продуктов «Самокат» и «Купер» открыли совместные пункты выдачи заказов — Shopper's

В Москве и Санкт-Петербурге. По данным «2ГИС», в Москве они разместились в ЖК «Лосиноостровский парк», «Лучи», «Эталон-сити», «Жулебино-парк», а также на Южнобутовской улице. В Санкт-Петербурге — ЖК More. Внимание на это обратило Shopper's.Источник: Shopper'sЖурналист издания сделал заказ в «Самокате» в ПВЗ в «Лосиноостровском парке». Он смог забрать его — на вывеске указано «Самокат», но внутри помещения на холодильниках нанесены также логотип и название «Купер». В этом сервисе тоже можно сделать заказ, сообщили в ПВЗ.Издание писало о планах открывать совместные пункты в марте 2025 года. Тогда в сервисах говорили, что «постоянно тестируют разные форматы взаимодействия с клиентами». Сейчас они не ответили на запросы Shopper’s.«Самокат» открывает ПВЗ в тестовом режиме, пока будет работать несколько точек, а «по результатам теста будет понятно, насколько успешный проект и будет ли он дальше расти», рассказал Shopper’s гендиректор DNA Realty Антон Белых. Площадь помещений — от 40 м² до 80 м², что сопоставимо с пунктами выдачи Ozon и Wildberries. В них установлены холодильники, в которых хранят заказы. Пункты выдачи рассчитаны на жителей микрорайонов, которым удобнее не ждать курьера, а забрать заказ по пути с работы домой, говорит Белых.#новости #самокат #купер