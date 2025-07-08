Сервисы доставки продуктов «Самокат» и «Купер» открыли совместные пункты выдачи заказов — Shopper's

Площадь помещений — от 40 м² до 80 м², что сопоставимо с пунктами выдачи Ozon и Wildberries. В них установлены холодильники, в которых хранят заказы. Пункты выдачи рассчитаны на жителей микрорайонов, которым удобнее не ждать курьера, а забрать заказ по пути с работы домой, говорит Белых.