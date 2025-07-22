PepsiCo анонсировала линейку напитков с пребиотиками на фоне снижения продаж «классической» газировки

В феврале 2025 года Coca-Cola также создала бренд пребиотических напитков Simply Pop.Источник: PepsiCoНовый напиток от PepsiCo содержит пять граммов тростникового сахара и три грамма пребиотической клетчатки. При этом в нём нет искусственных подсластителей, сообщается в пресс-релизе компании.Газировку выпустят под брендом Pepsi в двух вкусах — классическом и вишнёво-ванильном. Она поступит в онлайн-продажу в США осенью 2025-го, а на прилавках американских магазинов появится к февралю 2026 года. Когда напиток появится на других рынках — неизвестно.PepsiCo делает ставку на молодое поколение, пытаясь закрепиться в сегменте «полезной» газировки, пишет CNN. Во втором квартале 2025 года объёмы продаж Pepsi в Северной Америке сократились на 2% год к году.Глава направления напитков PepsiCo в США Рам Кришнан, отвечая на вопрос о Pepsi с пребиотками, заявил: «Это переосмысление того, что такое традиционная кола, с учётом меняющихся потребностей потребителей».В феврале 2025-го главный конкурент PepsiCo, Coca-Cola, также запустила линейку напитков с пребиотками под названием Simply Pop.В марте 2025 года PepsiCo купила бренд пребиотических газированных напитков Poppi почти за $2 млрд.#новости #pepsi