Производители предупредили ритейлеров о повышении закупочных цен на 2,3-14,3% на сладости Alpen Gold, 7Days и другие — «Ъ»

Основная причина — рост стоимости какао-продуктов.С письмами ООО «Мон'дэлис Русь» (российское юрлицо Mondelez International; бренды Alpen Gold, Milka, Oreo и другие) и ООО «Орион интернейшнл евро» (Orion; марки Choco Pie, Choco Boy и прочие) ознакомился «Ъ». Закупочные цены планируют поднять с 1 сентября 2025 года.По данным газеты, девять позиций Orion вырастут на 5-7%. Mondelez планирует поднять цены на 2,3-14,3%: максимальный рост заложен для шоколада Alpen Gold нижнего ценового сегмента, стоимость круассанов 7Days поднимут на 9-12%, бисквитов «Медвежонок Барни» — на 9-9,9%.Источник издания в одной из крупных сетей подтвердил, что получил письма. По его словам, производители сладостей в 2025 году уже несколько раз поднимали цены — закупочная стоимость выросла в среднем на 30-40%.В «Мон’дэлис Русь» заявили, что отрасль столкнулась с ростом себестоимости. Компания приняла меры, чтобы «аккумулировать часть дополнительных издержек внутри, но вынуждена поэтапно корректировать отпускные цены». В «Орион интернейшнл евро» не ответили на запрос.В Минсельхозе отметили, что в России есть кондитерские изделия в разных ценовых категориях. На стоимость влияют ситуация с импортными ингредиентами, увеличение затрат на упаковку, издержки логистики и другие факторы. В кондитерской фабрике «Победа» сказали, что за последние 12 месяцев себестоимость производства шоколада выросла на 25%.В «Мон’дэлис Русь» напомнили, что с ростом цен на какао-продукты производители сталкиваются уже три года. Кроме дефицита в мире какао-бобов из-за низких урожаев с мая 2025 года в России начали действовать ввозные пошлины на какао-продукты в 3-5%.Источник: Vie Studio / Pexels#новости