Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Деньги
Личный опыт
Инвестиции
Крипто
Путешествия
Дизайн
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Данила Бычков
Еда

Starbucks в Южной Корее ввела полный запрет на принесённую с собой еду и напитки, чтобы сделать заведения более «приятными»

В стране более 2000 кофеен компании — это третий рынок для Starbucks после США и Китая.

Источник: Starbucks
Источник: Starbucks
  • Согласно объявлениям, размещённым в 2050 кофейнях Starbucks в Южной Корее, употребление любой принесённой с собой еды и напитков запрещено. Это первый подобный запрет сети, пишет South China Morning Post.
  • Его цель — ограничить «нецелевое» использование пространства заведений. Единственное исключение из правил — детское питание. Что грозит нарушителям запрета — неизвестно.
  • Starbucks в Южной Корее «традиционно» придерживалась политики «третьего места», куда клиенты заходят между работой и домом, в том числе допуская употребление принесённой с собой еды. В компании уточнили, что не отказались от политики, а лишь обновили правила, чтобы сделать пребывание в заведениях более «приятным».
  • В августе 2025 года южнокорейская Starbucks запретила посетителям приносить «громоздкое» офисное оборудование, включая перегородки для столов и принтеры.
  • Южная Корея — третий рынок для Starbucks после США и Китая. В 2024 году страна обогнала Японию по количеству заведений сети.

#новости #starbucks

5 комментариев