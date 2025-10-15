Starbucks в Южной Корее ввела полный запрет на принесённую с собой еду и напитки, чтобы сделать заведения более «приятными»

В стране более 2000 кофеен компании — это третий рынок для Starbucks после США и Китая.Источник: StarbucksСогласно объявлениям, размещённым в 2050 кофейнях Starbucks в Южной Корее, употребление любой принесённой с собой еды и напитков запрещено. Это первый подобный запрет сети, пишет South China Morning Post.Его цель — ограничить «нецелевое» использование пространства заведений. Единственное исключение из правил — детское питание. Что грозит нарушителям запрета — неизвестно.Starbucks в Южной Корее «традиционно» придерживалась политики «третьего места», куда клиенты заходят между работой и домом, в том числе допуская употребление принесённой с собой еды. В компании уточнили, что не отказались от политики, а лишь обновили правила, чтобы сделать пребывание в заведениях более «приятным». В августе 2025 года южнокорейская Starbucks запретила посетителям приносить «громоздкое» офисное оборудование, включая перегородки для столов и принтеры.Южная Корея — третий рынок для Starbucks после США и Китая. В 2024 году страна обогнала Японию по количеству заведений сети.#новости #starbucks