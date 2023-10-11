«Самокат» учредил юрлицо для производства готовой еды Статьи редакции
Компания продаёт такую под собственной торговой маркой, но производят её партнёры.
- ООО «Умная фабрика» учредили 9 октября 2023 года, обратил внимание «Ъ». Гендиректором назначили Виталия Левина — ранее он руководил юрлицом, через которое свою готовую продукцию производил «Магнит».
- Среди заявленных видов деятельности — производство продукции (в том числе охлаждённой) из мяса, а также последующая переработка и консервирование; переработка и консервирование рыбы; производство супов и бульонов и скоропортящихся продуктов — таких как сэндвичи и свежая пицца.
- «Самокат» не раскрыл планы по производству и сказал только, что «изучает эффективность новых форматов, востребованных у пользователей».
- В «Infoline-Аналитике» отметили «Ъ», что спрос на готовую еду растёт, поэтому компании «целесообразно» развивать собственные мощности. Аналитики «Газпромбанка» считают, что выпуск своей продукции — это возможность разнообразить ассортимент, оптимизировать логистику и повысить рентабельность. К тому же своя производственная площадка есть у конкурента — «Яндекс Лавки».
- Работа со своей фабрикой, помимо этого, позволит пристальнее следить за качеством продаваемой еды, полагают в «Infoline-Аналитике». В сентябре 2023 года «Самокат» оштрафовали на 20 тысяч рублей из-за дела о массовом отравлении продукцией Greenbox, которую он продавал через свой сервис.
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ООО «Сальмонеллез»
- У вас в еде обнаружен сальмонеллез.
- Да, мы в честь него и фирму назвали, после того, как директор отравился пробной партией.
Ну он уже как родной стал. Не выгонять же его
ООО "Самосрак"
Чувак, тебя уволили из Самоката? Ты эту шутейку аж два раза тут написал. Или ты думаешь что повторение делает ее смешнее?
Нет, сам ушёл оттуда. Не кайф в -20 на ржавом велосипеде без тормозов. Хотя эсперимент был познавательный.
Спасибо, что заметил - поправил!
В чем проблема самому состряпать баланду?
В чем проблема самому печь хлеб?
В чем проблема самому молоть муку?
В чем проблема самому сажать пшеницу?
ну да , можно же самим все делать и ничего не покупать
И забыть про работу и развитие скиллов, занимаясь базовыми задачами, за которые мог бы просто вкинуть копеечку
Во всём
В чем проблема из органических соединений синтезировать зернышко?
В чем проблема из углерода сформировать органические соединения?
В чем проблема слепить из атомов водорода углерод?
Ленъ, да и времени отнимает: купи продукты, приготовь, помой посуду
Хм, раньше отраву развозили, теперь сами бурдамагу готовить будут?
теперь сами будут готовить , для того чтобы не случалось таких казусов с отравлениями
По факту будут будут перекладывать в свои коробочки с надписью "Са..."
И стоить будет естественно дороже аналогов у других производителей.
они только в начале пути еще надо банк и поисковик
Пельмени и пиво
Да всё уже, знаем мы ваши «регулярные проверки качества».
🤢🤮
Штраф в 20 тысяч рублей, а как повлиял. .
"Работа со своей фабрикой, помимо этого, позволит пристальнее следить за качеством продаваемой еды"-так безопаснее работать , ситуация с отравление изрядно подпортила репутацию Самокату
На самом деле заебись что так. Свои продукты у Самоката весьма гуд, по крайней мере все что пробовал. Ну и это было логичным шагом после дичайшей подставы от поставщика готовой еды.
Чо самая умная, да?!