Еда
Полина Лааксо

«Самокат» учредил юрлицо для производства готовой еды Статьи редакции

Компания продаёт такую под собственной торговой маркой, но производят её партнёры.

  • ООО «Умная фабрика» учредили 9 октября 2023 года, обратил внимание «Ъ». Гендиректором назначили Виталия Левина — ранее он руководил юрлицом, через которое свою готовую продукцию производил «Магнит».
  • Среди заявленных видов деятельности — производство продукции (в том числе охлаждённой) из мяса, а также последующая переработка и консервирование; переработка и консервирование рыбы; производство супов и бульонов и скоропортящихся продуктов — таких как сэндвичи и свежая пицца.
  • «Самокат» не раскрыл планы по производству и сказал только, что «изучает эффективность новых форматов, востребованных у пользователей».
  • В «Infoline-Аналитике» отметили «Ъ», что спрос на готовую еду растёт, поэтому компании «целесообразно» развивать собственные мощности. Аналитики «Газпромбанка» считают, что выпуск своей продукции — это возможность разнообразить ассортимент, оптимизировать логистику и повысить рентабельность. К тому же своя производственная площадка есть у конкурента — «Яндекс Лавки».
  • Работа со своей фабрикой, помимо этого, позволит пристальнее следить за качеством продаваемой еды, полагают в «Infoline-Аналитике». В сентябре 2023 года «Самокат» оштрафовали на 20 тысяч рублей из-за дела о массовом отравлении продукцией Greenbox, которую он продавал через свой сервис.
Источник: Retail.ru

#новость #самокат

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 Евгений В.

ООО «Сальмонеллез»

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Вася Пражкин

- У вас в еде обнаружен сальмонеллез.
- Да, мы в честь него и фирму назвали, после того, как директор отравился пробной партией.

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Сладкий Бубалех

Ну он уже как родной стал. Не выгонять же его

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Иван Серик

ООО "Самосрак"

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Bruce Robertson

Чувак, тебя уволили из Самоката? Ты эту шутейку аж два раза тут написал. Или ты думаешь что повторение делает ее смешнее?

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Иван Серик

Нет, сам ушёл оттуда. Не кайф в -20 на ржавом велосипеде без тормозов. Хотя эсперимент был познавательный.

Спасибо, что заметил - поправил!

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NN

В чем проблема самому состряпать баланду?

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Мурад Муртазалиев

В чем проблема самому печь хлеб?
В чем проблема самому молоть муку?
В чем проблема самому сажать пшеницу?

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Юрий Стриженов

ну да , можно же самим все делать и ничего не покупать

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oneselday

И забыть про работу и развитие скиллов, занимаясь базовыми задачами, за которые мог бы просто вкинуть копеечку

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Байд Джонов

Во всём

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Док

В чем проблема из органических соединений синтезировать зернышко?
В чем проблема из углерода сформировать органические соединения?
В чем проблема слепить из атомов водорода углерод?

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Хлоргексидин

Ленъ, да и времени отнимает: купи продукты, приготовь, помой посуду

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Вадим Д.

Хм, раньше отраву развозили, теперь сами бурдамагу готовить будут?

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Юрий Стриженов

теперь сами будут готовить , для того чтобы не случалось таких казусов с отравлениями

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Иван Серик

По факту будут будут перекладывать в свои коробочки с надписью "Са..."
И стоить будет естественно дороже аналогов у других производителей.

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under construction

они только в начале пути еще надо банк и поисковик

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Байд Джонов

Пельмени и пиво

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Невероятный Блондин

Да всё уже, знаем мы ваши «регулярные проверки качества».

🤢🤮

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Влад

Штраф в 20 тысяч рублей, а как повлиял. .

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Владислав Беляков

"Работа со своей фабрикой, помимо этого, позволит пристальнее следить за качеством продаваемой еды"-так безопаснее работать , ситуация с отравление изрядно подпортила репутацию Самокату

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Bruce Robertson

На самом деле заебись что так. Свои продукты у Самоката весьма гуд, по крайней мере все что пробовал. Ну и это было логичным шагом после дичайшей подставы от поставщика готовой еды.

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Отстой Петрович
ООО «Умная фабрика»

Чо самая умная, да?!

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