Сейчас учёные работают над прототипом панели.

В закладки

«Антисолнечные» панели могут вырабатывать электричество в вечернее и ночное время, заявили исследователи из Калифорнийского университета в Дейвисе в статье в журнале ACS Photonics. Они утверждают, что для этого нужно создать противоположность солнечным. Сейчас учёные работают над прототипом панели.

Панель работает по схожему принципу с солнечной, но процесс идёт в обратном порядке. Солнечные панели перехватывают энергию, которую Солнце направляет на холодную Землю, и преобразуют её в электричество.

Но по ночам тепло в виде инфракрасного излучения переходит от Земли к более холодному космосу, поэтому «антисолнечную» панель нужно будет направить в сторону Земли, объяснили учёные.

Так как у инфракрасного излучения меньше энергии, «антисолнечные» панели могут за ночь генерировать около четверти электричества, которое вырабатывает солнечная панель днём, утверждают учёные.

«Чтобы производить электроэнергию после захода Солнца, мы рассматриваем альтернативную идею, в которой Земля будет источником тепла, а ночное небо — радиатором. В результате может получиться "ночная фотоэлектрическая ячейка" из терморадиационных панелей», — объяснил один из авторов идеи, профессор кафедры электротехники и компьютерной инженерии Калифорнийского университета Джереми Мандэй. По его словам, оба вида панелей являются «тепловыми двигателями».

«Антисолнечная» панель будет использовать терморадиационный элемент для производства электричества. Обычные солнечные панели используют фотогальванический элемент.