Прямой эфир
больше миллиона раз
Мобильный интернет становится доступнее, а сама компания не нашла способ монетизировать проект, пояснили в Google.
Google объявила о закрытии программы Station — проекта развития бесплатного Wi-Fi по всему миру, пишет TechCrunch. Цены на мобильный интернет снижаются и необходимости в Google Station больше нет, объяснили в компании.
Google не нашла устойчивую бизнес-модель для дальнейшего развития программы. В последние годы компания изучала способы монетизации проекта — например, начала показывать рекламу, когда пользователь подключался к интернету, пишет издание.
В течение 2020 года Google свернёт проект по всему миру. «Мы работаем с нашими партнёрами над трансформацией существующих станций, чтобы они оставались полезными инструментами для общества», — добавили в компании.
С начала 2016 года Google вместе с госкомпанией Indian Railways развивала проект бесплатного доступа к интернету на железнодорожных станциях Индии. Проект достиг поставленных целей: к июню 2018 года более 8 млн человек пользовались бесплатным WiFi от Google на станциях каждый месяц.
Чтобы развивать проект и в других странах, компания планировала заключить аналогичные соглашения с другими компаниями. В рамках проекта Google подключила бесплатный Wi-Fi более чем на 400 железнодорожных станциях в Индии и в других общественных местах по всему миру — например, в Мексике, Филиппинах, Южной Африке и Индонезии.
Представляю как звучало ТЗ:
«Сделать бесплатный вайфай, который приносит деньги»
справедливо, когда уже 5g на подходе
5G платный
WiFi отличная технология для развития локальных Mesh-сетей, почему не двинуть в эту сторону?
Хоть одну реализацию знаете?
Их достаточно, список здесь:
https://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_mesh_network
Из самых известных - firechat, который, насколько я помню, широко использовали для координации демонстраций в Гонконге.
Для alphabet mesh-сети - это отличный способ доставлять траффик дешевле до конечного пользователя, у них уже есть встроенный mesh в своем рутере, но он работает только в рамках одной домашней сети.
бесплатного WiFi не будет.
Рублика развивается при поддержке сбербанк.
Спасибо вам гугл и сбер что обламали с халявой
300 закрытый вроде, 299 конструктор приложений недавно сообщили о закрытие в 21
Так и не дождался когда в Burger King в Москве сделают бесплатный Wi-fi :-(
Врут насчет причин закрытия, не рассчитали расходы и подводные камни, сдулись крч
Конечно хотели задушить операторов наземной и беспроводной связи, но не вышло. Разжиревшие от халявных денег операторы зашевилились и начали делать 5G
Цены на мобильный интернет снижаются
Цены на мобильный интернет начиная с завтра:
Вот поэтому(не только, но в том числе и) гугл и получает миллиарды прибыли без сказок для инвесторов про "экспансию"
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