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Будущее
Лиана Липанова
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Google закрыла проект бесплатного Wi-Fi в общественных местах по всему миру Station Материал редакции

Мобильный интернет становится доступнее, а сама компания не нашла способ монетизировать проект, пояснили в Google.

19 комментариев
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Google объявила о закрытии программы Station — проекта развития бесплатного Wi-Fi по всему миру, пишет TechCrunch. Цены на мобильный интернет снижаются и необходимости в Google Station больше нет, объяснили в компании.

Google не нашла устойчивую бизнес-модель для дальнейшего развития программы. В последние годы компания изучала способы монетизации проекта — например, начала показывать рекламу, когда пользователь подключался к интернету, пишет издание.

В течение 2020 года Google свернёт проект по всему миру. «Мы работаем с нашими партнёрами над трансформацией существующих станций, чтобы они оставались полезными инструментами для общества», — добавили в компании.

С начала 2016 года Google вместе с госкомпанией Indian Railways развивала проект бесплатного доступа к интернету на железнодорожных станциях Индии. Проект достиг поставленных целей: к июню 2018 года более 8 млн человек пользовались бесплатным WiFi от Google на станциях каждый месяц.

Чтобы развивать проект и в других странах, компания планировала заключить аналогичные соглашения с другими компаниями. В рамках проекта Google подключила бесплатный Wi-Fi более чем на 400 железнодорожных станциях в Индии и в других общественных местах по всему миру — например, в Мексике, Филиппинах, Южной Африке и Индонезии.

#новость #google

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19 комментариев
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Martin Holbrook

22
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LETS DO SMTH

Martin
2

Представляю как звучало ТЗ:

«Сделать бесплатный вайфай, который приносит деньги»

Ответить

Станислав Калашников

Martin
0

https://gcemetery.co/

The Google Cemetery - Dead Google products
A list of dead google products and services and why they died.
gcemetery.co
Ответить

Roman Platonov

8

-1 проект Гугл. Динамично закрывающая проекты компания)

Ответить

911

3

справедливо, когда уже 5g на подходе

Ответить

Saucedo Puetz

911
0

Уже 6г

Ответить

Ivano Digital

911
0

5G платный

Ответить

Sergei Timofeyev

Ivano
0

В тестовой зоне - бесплатный

Ответить

LETS DO SMTH

911
0

Уже 7г на носу 😁

Ответить

Alex Revin

2

WiFi отличная технология для развития локальных Mesh-сетей, почему не двинуть в эту сторону?

Ответить

Vitold Sedyshev

Alex
0

Хоть одну реализацию знаете?

Ответить

Alex Revin

Vitold
0

Их достаточно, список здесь:
https://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_mesh_network
Из самых известных - firechat, который, насколько я помню, широко использовали для координации демонстраций в Гонконге.

Для alphabet mesh-сети - это отличный способ доставлять траффик дешевле до конечного пользователя, у них уже есть встроенный mesh в своем рутере, но он работает только в рамках одной домашней сети.

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Saucedo Puetz

–1

бесплатного WiFi не будет. 
Рублика развивается при поддержке сбербанк. 

Спасибо вам гугл и сбер что обламали с халявой

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Filipp Dev

0

300 закрытый вроде, 299 конструктор приложений недавно сообщили о закрытие в 21

Ответить

Ivano Digital

0

Так и не дождался когда в Burger King в Москве сделают бесплатный Wi-fi :-(

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Андрей Степанов

0

Врут насчет причин закрытия,  не рассчитали расходы и подводные камни,  сдулись крч

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Vitold Sedyshev

Андрей
0

Конечно хотели задушить операторов наземной и беспроводной связи, но не вышло. Разжиревшие от халявных денег операторы зашевилились и начали делать 5G

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Help lawyer

0

Цены на мобильный интернет снижаются

Цены на мобильный интернет начиная с  завтра:

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Mikhail Bobko

0

Вот поэтому(не только, но в том числе и) гугл и получает миллиарды прибыли без сказок для инвесторов про "экспансию"

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