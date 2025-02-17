Российские учёные создадут ядерные часы — они помогут с исследованием тёмной материи

А также с другими экспериментами, которые требуют точных расчётов.Экспериментальный образец ядерных часов может появиться в России в 2030-2032 годах. Сейчас учёные создают прототип. Об этом сообщил глава Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Сергей Донченко.Реально можно ожидать, что уже не прототип, а экспериментальный образец, если быть оптимистом, появится, наверное, где-то в 2030–2032 годах. Пессимистом не хотелось бы быть.Сергей Донченко, гендиректор ВНИИФТРИТакие часы позволят приступить к изучению ранее недоступных областей науки. Например, предоставят возможность проводить исследования в области подтверждения тёмной материи, сообщил Донченко.То есть мы переходим в новый порядок понимания Вселенной и вообще жизни. Поэтому появление такого точного инструмента позволит создать те направления в науке, которые мы до конца ещё не понимаем.Сергей Донченко, гендиректор ВНИИФТРИПереход для ядерных часов обнаружили немецкие учёные из Федерального физико-технического института. Потенциальная точность может составить 20-21 знак после запятой. Для их создания необходимы новейшие технологии вроде лазеров в особом диапазоне длин волн и специализированные чистые материалы, которые пока смогли получить только в России.Кадр из сериала «Тьма» Барана бо Одара и Янтье Фризе, 2017-2020#новости
Знаменитый 2030! Там будет всё.
Там все будет бесплатно, там всё будет в кайф,
Там наверное вообще не надо будет умирать. ©
Шёл 5-ый год добычи гелия-3 на Луне...
25 янв. 2006 — Постоянную станцию на Луне мы планируем создать уже к 2015 году, а с 2020 года может начаться промышленная добыча на спутнике Земли редкого изотопа - гелия-3. (глава РКК "Энергия" Николай Севастьянов)
Да, что-то свет клином сошёлся именно на этом годе. Году 🫣 Все, кто хоть что-то хочет прогнозировать, переводят стрелки на 30-ый год :))
Походу в 2029 комета прилетит, поэтому все обещания можно на 2030 скидывать
великие слова))
да с такими открытиями дай бог доживем, и там окажется, что "всё бесплатно" - это только воздух...
почему все будет бесплатно?