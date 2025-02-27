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Полина Лааксо
Будущее

SpaceX успешно запустила к Луне посадочный модуль Athena со станцией сотовой связи

Ракета Falcon 9 стартовала с комплекса Космического центра им. Кеннеди во Флориде, США.

  • Шестиногий модуль производства американской Intuitive Machines должен прилуниться 6 марта 2025 года на плато Монс Мутон в 100 км от Южного полюса Луны. Миссия на поверхности продлится десять дней.
  • Модуль оснащён научными приборами NASA. Среди них — бур длиной 1 м и масс-спектрометр. С помощью первого планируют добыть реголит для исследований и измерить температуру грунта на глубине. Второй проанализирует образцы на наличие разных веществ и соединений — например, льда или диоксида углерода.
  • Intuitive Machines также отправила с модулем прыгающий ровер Grace. Он оснащён измерительными приборами, звёздными датчиками, лидаром и камерой и позволит исследовать в том числе постоянно затенённые кратеры.
  • Есть и другое оборудование — например, ретрорефлекторы для лазерной локации и луноход от Lunar Outpost. Он оборудован передатчиком Nokia — чтобы протестировать связь между модулем и роверами.
Модуль перед отправкой. Источник: NYT
Модуль перед отправкой. Источник: NYT
Момент запуска. Источник: SpaceX
Момент запуска. Источник: SpaceX
  • Это уже второй запуск посадочного модуля от Intuitive Machines. Первый состоялся в феврале 2024 года. Модуль прилунился, но при посадке сломал одну из опор, потому что двигался в шесть раз быстрее, чем ожидалось. Из-за нарушенной позиции часть экспериментов выполнить не удалось.

#новости #луна

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