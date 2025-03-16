Космический корабль Crew Dragon с российским космонавтом Кириллом Песковым пристыковался к МКС

Он должен вернуть на землю в том числе экипаж миссии Boeing Sraliner, который застрял на станции из-за неисправности своего корабля. Фото NASA SpaceX запустила десятую пилотируемую миссию Crew Dragon 15 марта 2025 года. 16 марта корабль успешно пристыковался к МКС, сообщила пресс-служба NASA.В состав миссии вошли три астронавта NASA, астронавт из Японии, а также российский космонавт Кирилл Песков. Они проведут на МКС около шести месяцев.На этом же корабле на землю вернутся участники девятой миссии Crew Dragon, в которую входит в том числе россиянин Александр Горбунов.Корабль также заберёт с МКС членов экипажа Boeing Starliner Барри Уилмора и Суниту Уильямс. Они отправились на МКС в июне 2024 года и должны были пробыть на станции восемь дней. Однако из-за неисправности Starliner вернули на землю без экипажа, а Уилмор и Уилмора застряли на МКС на десять месяцев.#новости #spacex