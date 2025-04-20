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Ася Карпова
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Российско-американский экипаж корабля «Союз МС-26» успешно вернулся на Землю с МКС

На борту спускаемого аппарата были космонавты «Роскосмоса» и астронавт NASA.

Российско-американский экипаж корабля «Союз МС-26» успешно вернулся на Землю с МКС
Российско-американский экипаж корабля «Союз МС-26» успешно вернулся на Землю с МКС

Спускаемый аппарат «Союза МС-26». Источник: «Роскосмос»

  • Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-26» приземлился в Казахстане вблизи города Жезказган в 4:20 мск. В нём на Землю вернулись космонавты «Роскосмоса» Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Дональд Петтит. Сведение с орбиты и спуск прошли штатно, сообщила пресс-служба «Роскосмоса».
  • Космонавту Алексею Овчинину после приземления вручили пасхальное яйцо в честь праздника.
Фото: «Роскосмос»/Reuters
Фото: «Роскосмос»/Reuters
  • Астронавт NASA Дональд Петтит летел на Международную космическую станцию на пилотируемом корабле «Союз МС-26» в рамках программы перекрестных полётов между Россией и США. Соответствующее соглашение «Роскосмос» и NASA подписали в июле 2022 года.
  • По документу, Америка должна была доставить на МКС троих российских космонавтов на пилотируемых кораблях Crew Dragon, а Россия — троих американских астронавтов на «Союзах» в период с 2022 по 2024 годы.

#новости #космос

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