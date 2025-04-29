«Яндекс» рассказал о планах разрабатывать роботов-гуманоидов

Сроки не назвал.На апрель 2025 года «Яндекс» занят созданием операционной системы, которая позволит управлять базовыми элементами робота, чтобы он мог «уверенно» ходить, поднимать и носить грузы, открывать двери, подниматься по лестницам, проходить через турникеты, сообщило РБК со ссылкой на представителя компании.Потенциальные сферы применения — логистика внутри зданий, обход промышленных объектов, а также помощь в быту и на производстве.Производственных партнёров «Яндекс» не раскрыл, но сказал, что в будущем рассчитывает сам заняться как проектированием, так и производством.Источник фото: TechCrunchПо оценке аналитиков Fortune Business Insights, в 2024 году объём мирового рынка роботов-гуманоидов составил $3,28 млрд. К 2032 году, как прогнозируют эксперты, он может вырасти до $66 млрд.За рубежом разработкой таких роботов занимаются Tesla, Figure AI, Agility Robotics, Boston Dynamics, Unitree, Agibot, 1X Technologies, Apptronik, EngineAI и другие. В России — «Промобот», AlfaRobotics.Робототехника — перспективный растущий рынок, говорит глава венчурного фонда Softline Venture Partners Елена Волотовская. Но перед российской отраслью, по её мнению, стоит ряд вызовов. Стандартизация слабая, российского ПО мало, есть зависимость от зарубежных деталей, инвестиций меньше, чем в США, Китае и ЕС, наблюдается также дефицит специалистов.Полина ЛааксоБудущее21 марЧтобы Россия вошла в число ведущих 25 стран мира по плотности роботизации, по темпам установки роботов нужно обойти Китай — Kept И в девять раз увеличить парк промышленных роботов. #новости #роботы