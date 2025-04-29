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Полина Лааксо
Будущее

Amazon отправила на орбиту свою первую группу интернет-спутников Kuiper

Компания собирается создать сеть спутникового интернета, которая будет конкурировать со Starlink от SpaceX.

  • Одноразовая двухступенчатая ракета-носитель Atlas V компании United Launch Alliance стартовала с комплекса на мысе Канаверал во Флориде, США, и вывела 27 спутников.
  • Amazon надеется приступить к оказанию услуг первым клиентам в течение 2025 года. Ожидаемая скорость загрузки в базовой конфигурации — до 400 Мбит/с.
  • Всего компания планирует запустить на низкую околоземную орбиту 3236 спутников. Федеральная комиссия по связи США рассчитывает, что 1618 из них развернут уже к июлю 2026 года.
  • Аналитики допускают, что корпорация, скорее всего, попросит отсрочку, так как задержалась с отправкой первой «партии». Её намечали на начало 2024 года.
Момент взлёта. Источник фото: Reuters
Момент взлёта. Источник фото: Reuters

#новости #amazon #starlink

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