Amazon отправила на орбиту свою первую группу интернет-спутников Kuiper

Компания собирается создать сеть спутникового интернета, которая будет конкурировать со Starlink от SpaceX.Одноразовая двухступенчатая ракета-носитель Atlas V компании United Launch Alliance стартовала с комплекса на мысе Канаверал во Флориде, США, и вывела 27 спутников.Amazon надеется приступить к оказанию услуг первым клиентам в течение 2025 года. Ожидаемая скорость загрузки в базовой конфигурации — до 400 Мбит/с.Всего компания планирует запустить на низкую околоземную орбиту 3236 спутников. Федеральная комиссия по связи США рассчитывает, что 1618 из них развернут уже к июлю 2026 года.Аналитики допускают, что корпорация, скорее всего, попросит отсрочку, так как задержалась с отправкой первой «партии». Её намечали на начало 2024 года.Момент взлёта. Источник фото: ReutersДля сравнения: Starlink поддерживает работу примерно 8000 спутников и обслуживает свыше 4,6 млн пользователей.#новости #amazon #starlink