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Артур Томилко
Будущее

Частная китайская компания Space Epoch провела «успешные» испытания первой в стране многоразовой ракеты

Она поднялась на высоту 2,5 км, а затем приводнилась в океан.

  • Полёт продлился 125 секунд, пишут Reuters и Global Times со ссылкой на сообщение Space Epoch, которая назвала испытания успешными.
  • Ракета «Юаньсинчжэ-1» с морского космодрома Дунфан поднялась на 2,5 км, после чего её двигатели ненадолго отключились. Затем ракета начала снижение и приводнилась в океан.
  • Ракета изготовлена из нержавеющей стали, двигатели работают на топливе из жидкого кислорода и метана. Первый полноценный запуск «Юаньсинчжэ-1» запланирован в 2025 году.
Ася Карпова
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Источник: ADA Space

#новости

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