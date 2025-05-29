Частная китайская компания Space Epoch провела «успешные» испытания первой в стране многоразовой ракеты

Она поднялась на высоту 2,5 км, а затем приводнилась в океан.Полёт продлился 125 секунд, пишут Reuters и Global Times со ссылкой на сообщение Space Epoch, которая назвала испытания успешными.Ракета «Юаньсинчжэ-1» с морского космодрома Дунфан поднялась на 2,5 км, после чего её двигатели ненадолго отключились. Затем ракета начала снижение и приводнилась в океан.Ракета изготовлена из нержавеющей стали, двигатели работают на топливе из жидкого кислорода и метана. Первый полноценный запуск «Юаньсинчжэ-1» запланирован в 2025 году.Ася КарповаБудущее18 маяКитай запустил первые 12 спутников с ИИ для «суперкомпьютера на орбите» Всего в космос планируют вывести 2800 спутников с искусственным интеллектом.#новости