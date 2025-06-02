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Таня Боброва
Будущее

Конкурирующая с Neuralink компания Paradromics протестировала нейрочип на первом пациенте

Его успешно имплантировали, а затем извлекли.

  • Paradromics в мае 2025 года впервые имплантировала своё устройство человеку, пишет Bloomberg. Нейрохирург вживил чип в мозг пациента во время операции для лечения эпилепсии и оставил его примерно на 10-15 минут.
  • Процедура показала, что систему можно безопасно установить и она фиксирует нейронную активность, уточняет CNBC. Как только компания получит разрешения регуляторов, она планирует начать клинические испытания.
  • Процедуру провели в Мичиганском университете. Организации вроде него могут тестировать новые устройства в исследовательских целях без одобрения регуляторов, если докажут, что они не представляют «существенного риска» для пациентов.
  • Основанная в 2015 году Paradromics разрабатывает интерфейс мозг-компьютер (brain-computer interface, BCI) под названием Connexus для помощи людям с расстройствами двигательных нейронов, которые не могут говорить или двигаться.
  • По словам основателя Мэтта Энгла, компания пытается сделать устройство, которое прослужит более десяти лет. Компания проводила испытания на овцах — чипы у двух животных прослужили более двух с половиной лет без ухудшения сигнала.
Нейрочип Connexus. Источник: Paradromics
Нейрочип Connexus. Источник: Paradromics
  • Paradromics конкурирует с Neuralink Илона Маска, которая установила свой нейрочип уже нескольким испытуемым. Разработкой BCI также занимается Synchron, у которой десять пациентов, уточняет Bloomberg.

#новости

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