Парализованный пациент с нейрочипом Neuralink «заговорил» своим голосом благодаря технологиям синтеза речи и голосового клонирования

Это уже третий пациент компании-разработчика нейроинтерфейсов. У Брэдфорда Смита боковой амиотрофический склероз (работают только мозг и глазные мышцы), а также отсутствует способность говорить. Neuralink сообщила об успешном вживлении мозгового чипа в январе 2025 года.В Х пациент поделился роликом, в котором немного рассказал о себе. До операции, чтобы общаться с родными, он использовал компьютер, управлять которым можно с помощью взгляда. Но лучше всего он работал в темноте, поэтому Смит чувствовал себя «Бэтменом, говорящим с тёмной комнатой».Мозговой чип Neuralink же позволяет ему «общаться» откуда угодно — независимо от освещённости. «Печатает» он «силой мысли» на виртуальной клавиатуре со словарными подсказками и быстрыми командами.Смит — единственный пациент из тройки, кто не говорит, поэтому использовать голосовые команды, например, чтобы заморозить курсор, он не в силах. По этой причине Neuralink разработала для курсора «парковку», чтобы тот не блуждал по экрану, если Смит захочет посмотреть видео или уснёт перед экраном.Чтобы пациент мог быстрее реагировать в разговорах, компания создала чат-бота на базе Grok 3. Он распознаёт речь и предлагает Смиту возможные ответы, а затем синтезирует текст в речь. Голос клонировали из аудиозаписей со времён, когда мужчина ещё мог говорить. Чат-бот «неидеален», но порой даёт «классные идеи».Смит показывает, как выглядит интерфейс, с которым он работаетСмит. Источник фото: его личный архивNeuralink разрабатывает интерфейсы для прямой связи мозга с компьютером. В январе 2024 года она рассказала, что впервые имплантировала нейрочип человеку. Уже в феврале тот двигал курсором «силой мысли», а в марте играл в онлайн-игры.В мае компания поделилась, с какими проблемами столкнулась, и рассказала, что получила разрешение на вживление чипа второму пациенту. Операцию провели в августе. Уже через день участник эксперимента «силой мысли» смог играть в Counter-Strike 2.В сентябре Neuralink начала искать добровольцев для тестов импланта Blindsight для незрячих (первую операцию намерены провести в 2025 году). В ноябре того же года рассказала, что изучит возможность управлять роборукой «силой мысли».В апреле 2025 года Bloomberg узнало, что Neuralink запланировала привлечь $500 млн при оценке в $8,5 млрд.#новости #neuralink