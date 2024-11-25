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Полина Лааксо
Будущее

Neuralink изучит возможность управлять роборукой «силой мысли» благодаря мозговому чипу

Чтобы подарить парализованным пациентам «не только цифровую, но и физическую свободу».

  • Компания получила разрешение регулятора на «исследование применимости». Но до фактического вживления могут пройти «годы», полагает Bloomberg.
Сооснователь Neuralink Илон Маск. Источник фото: Fast Company
Сооснователь Neuralink Илон Маск. Источник фото: Fast Company
  • Neuralink разрабатывает интерфейсы для прямой связи мозга с компьютером. В январе 2024 года она рассказала, что впервые имплантировала нейрочип человеку. Уже в феврале тот двигал курсором «силой мысли», а в марте играл в онлайн-игры.
  • В мае компания поделилась, с какими проблемами столкнулась, и рассказала, что получила разрешение на вживление чипа второму пациенту. Операцию провели в августе. Уже через день участник эксперимента «силой мысли» смог играть в Counter-Strike 2.
  • В сентябре Neuralink начала искать добровольцев для тестов импланта Blindsight для незрячих. В ноябре получила одобрение на первые клинические испытания своего первого нейрочипа за пределами США.

#новости #neuralink

22
6 комментариев
anri

мы уже в будущем...

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Ruslan X

Мы уже в прошлом

1
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Zloy Sniper

Маск - красавчик! Один проект за другим рвет шаблоны.

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Дмитрий Пинчук

сколько же будет стоить это удовольствие

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Maxim Ashikhmin

Не переживайте, будет бесплатный тариф с рекламой прямо в мозг. Проходя мимо прилавка с шоколадки вы вдруг очень сильно захотите сникерс.

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