Neuralink изучит возможность управлять роборукой «силой мысли» благодаря мозговому чипу

Чтобы подарить парализованным пациентам «не только цифровую, но и физическую свободу».Компания получила разрешение регулятора на «исследование применимости». Но до фактического вживления могут пройти «годы», полагает Bloomberg.Сооснователь Neuralink Илон Маск. Источник фото: Fast CompanyNeuralink разрабатывает интерфейсы для прямой связи мозга с компьютером. В январе 2024 года она рассказала, что впервые имплантировала нейрочип человеку. Уже в феврале тот двигал курсором «силой мысли», а в марте играл в онлайн-игры.В мае компания поделилась, с какими проблемами столкнулась, и рассказала, что получила разрешение на вживление чипа второму пациенту. Операцию провели в августе. Уже через день участник эксперимента «силой мысли» смог играть в Counter-Strike 2.В сентябре Neuralink начала искать добровольцев для тестов импланта Blindsight для незрячих. В ноябре получила одобрение на первые клинические испытания своего первого нейрочипа за пределами США.#новости #neuralink
мы уже в будущем...
Мы уже в прошлом
Маск - красавчик! Один проект за другим рвет шаблоны.
сколько же будет стоить это удовольствие
Не переживайте, будет бесплатный тариф с рекламой прямо в мозг. Проходя мимо прилавка с шоколадки вы вдруг очень сильно захотите сникерс.