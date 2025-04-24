Neuralink Илона Маска запланировала привлечь $500 млн при оценке в $8,5 млрд — Bloomberg

Суммы в ходе обсуждений могут измениться.Neuralink ведёт предв��рительные переговоры с инвесторами о раунде финансирования. Условия — предварительные, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.Оценки стоимости Neuralink варьируются: в июне 2023 года собеседники Reuters сообщали о сумме в $5 млрд, тогда как по данным PitchBook на ноябрь того же года она составляла $3,5 млрд.Neuralink, основанная в 2016 году, разрабатывает интерфейсы для прямой связи мозга с компьютером. О первой операции на человеке компания рассказала в начале 2024-го. Об операции второго пациента Илон Маск сообщил в августе 2024-го. О вживлении имплантат третьему пациенту стало известно в январе 2025 года.Карина ПардаеваБудущее4 апрNeuralink начала искать добровольцев для вживления нейрочипов по всему миру Ранее заявки могли подать только граждане США, Канады и Великобритании.#новости #neuralink