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Карина Пардаева
Деньги

Neuralink Илона Маска запланировала привлечь $500 млн при оценке в $8,5 млрд — Bloomberg

Суммы в ходе обсуждений могут измениться.

  • Neuralink ведёт предв��рительные переговоры с инвесторами о раунде финансирования. Условия — предварительные, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
  • Оценки стоимости Neuralink варьируются: в июне 2023 года собеседники Reuters сообщали о сумме в $5 млрд, тогда как по данным PitchBook на ноябрь того же года она составляла $3,5 млрд.
  • Neuralink, основанная в 2016 году, разрабатывает интерфейсы для прямой связи мозга с компьютером. О первой операции на человеке компания рассказала в начале 2024-го. Об операции второго пациента Илон Маск сообщил в августе 2024-го. О вживлении имплантат третьему пациенту стало известно в январе 2025 года.
Карина Пардаева
Будущее
Neuralink начала искать добровольцев для вживления нейрочипов по всему миру

#новости #neuralink

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