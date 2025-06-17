Huawei запустит в тестовом режиме сеть со скоростью до 10 Гбит/с в Казахстане

Компания уже реализовывала подобный проект в Китае.Глава «Huawei Казахстан» Сун Ясюй подписал меморандум о сотрудничестве с компанией Astana Innovations на форуме индустриально-инвестиционного сотрудничества «Китай — Центральная Азия».Сун Ясюй отметил, что проект «обеспечит Казахстану конкурентные преимущества на международной арене», но сроки запуска сети в Астане не назвал.В апреле 2025 года Huawei совместно с китайским оператором связи China Unicom запустила сеть со скоростью до 10 Гбит/с в одном из районов Китая.Она использовала технологию 50G PON, которая обеспечивала скорость загрузки в 9834 Мбит/с и скорость отправки в 1008 Мбит/с.#новости