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Данила Бычков
Будущее

Huawei запустит в тестовом режиме сеть со скоростью до 10 Гбит/с в Казахстане

Компания уже реализовывала подобный проект в Китае.

  • Глава «Huawei Казахстан» Сун Ясюй подписал меморандум о сотрудничестве с компанией Astana Innovations на форуме индустриально-инвестиционного сотрудничества «Китай — Центральная Азия».
  • Сун Ясюй отметил, что проект «обеспечит Казахстану конкурентные преимущества на международной арене», но сроки запуска сети в Астане не назвал.
  • В апреле 2025 года Huawei совместно с китайским оператором связи China Unicom запустила сеть со скоростью до 10 Гбит/с в одном из районов Китая.
  • Она использовала технологию 50G PON, которая обеспечивала скорость загрузки в 9834 Мбит/с и скорость отправки в 1008 Мбит/с.

#новости

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