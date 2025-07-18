Видео: компания UBTech Robotics показала гуманоидного робота Walker S2, который сам меняет себе батарею

Он может работать круглосуточно без участия человека.Источник: UBTech RoboticsWalker S2 от китайской компании UBTech Robotics — «первый в мире» гуманоидный робот, который способен самостоятельно и полностью автономно менять разрядившуюся батарею, пишет South China Morning Post.Он использует систему с двумя батареями, робот способен отслеживать уровень заряда и при необходимости переключаться с одной батареи на другую, что позволяет продолжать работу без перерыва.Робот разработан для бесперебойной работы и непрерывных промышленных операций — теоретически он может работать круглосуточно без участия человека, отмечает издание со ссылкой на заявление UBTech Robotics. В марте 2025 года UBTech Robotics показала, как роботы работают на заводе по производству электромобилей. Компания уже поставляет роботов на предприятия Volkswagen и Audi в Китае.До конца 2025-го UBTech Robotics планирует поставить до 1000 роботов на другие заводы по производству автомобилей и предприятия Foxconn, где производят iPhone.#новости #роботы