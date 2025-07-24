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Данила Бычков
Будущее

Neuralink к 2031 году планирует вживлять по 20 тысяч чипов ежегодно и достичь $1 млрд выручки в год — Bloomberg

Компания работает над тремя разными моделями устройств.

Источник: Reuters
Источник: Reuters
  • В ближайшие шесть лет Neuralink хочет провести «масштабное» расширение, включающее открытие пяти «крупных» клиник, пишет Bloomberg со ссылкой на документы компании.
  • К 2031 году Neuralink намерена вживлять по 20 тысяч мозговых чипов ежегодно. При этом выручка компании по планам составит «не менее» $1 млрд в год, отмечает издание.
  • Neuralink уже работает над тремя моделями чипов — Telepathy, Blindsight и Deep. Первый предназначена для связи между «мозгом и компьютером», второй — для восстановления зрения. Модель Deep должна помочь людям с болезнью Паркинсона.
  • Согласно внутренним документам компании, к 2029 Neuralink хочет получить в США регуляторное одобрение для чипа Telepathy, а в 2030-м запустить Blindsight.
  • При этом Bloomberg подчёркивает, что владелец Neuralink Илон Маск известен тем, что «преувеличивает скорость достижения технологических прорывов» и может по несколько раз переносить сроки запуска различных проектов.
  • Neuralink разрабатывает интерфейсы для прямой связи мозга с компьютером. Первую операцию по вживлению мозгового чипа компания провела в январе 2024 года.
  • В июне 2025-го один из пациентов, которому имплантировали мозговой чип Neuralink, показал, как он играет в игры на ноутбуке «силой мысли». До операции мужчина был парализован ниже шеи с декабря 2022 года из-за автомобильной аварии.
  • 21 июля 2025 года Neuralink впервые в своей истории провела две операции по вживлению мозговых чипов в один день. Комментируя эту новость, Маск написал, что Neuralink «улучшит жизни миллионов, а возможно, миллиардов людей».

#новости #neuralink

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