Neuralink к 2031 году планирует вживлять по 20 тысяч чипов ежегодно и достичь $1 млрд выручки в год — Bloomberg

Компания работает над тремя разными моделями устройств.Источник: ReutersВ ближайшие шесть лет Neuralink хочет провести «масштабное» расширение, включающее открытие пяти «крупных» клиник, пишет Bloomberg со ссылкой на документы компании.К 2031 году Neuralink намерена вживлять по 20 тысяч мозговых чипов ежегодно. При этом выручка компании по планам составит «не менее» $1 млрд в год, отмечает издание.Neuralink уже работает над тремя моделями чипов — Telepathy, Blindsight и Deep. Первый предназначена для связи между «мозгом и компьютером», второй — для восстановления зрения. Модель Deep должна помочь людям с болезнью Паркинсона. Согласно внутренним документам компании, к 2029 Neuralink хочет получить в США регуляторное одобрение для чипа Telepathy, а в 2030-м запустить Blindsight.При этом Bloomberg подчёркивает, что владелец Neuralink Илон Маск известен тем, что «преувеличивает скорость достижения технологических прорывов» и может по несколько раз переносить сроки запуска различных проектов.Neuralink разрабатывает интерфейсы для прямой связи мозга с компьютером. Первую операцию по вживлению мозгового чипа компания провела в январе 2024 года. В июне 2025-го один из пациентов, которому имплантировали мозговой чип Neuralink, показал, как он играет в игры на ноутбуке «силой мысли». До операции мужчина был парализован ниже шеи с декабря 2022 года из-за автомобильной аварии. 21 июля 2025 года Neuralink впервые в своей истории провела две операции по вживлению мозговых чипов в один день. Комментируя эту новость, Маск написал, что Neuralink «улучшит жизни миллионов, а возможно, миллиардов людей».#новости #neuralink