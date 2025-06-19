Пользователь X рассказал об успешной операции по вживлению нейрочипа Neuralink и поделился видео, как он играет «силой мысли»

Neuralink Илона Маска впервые имплантировала нейрочип человеку в начале 2024 года.Роб Грейнер рассказал об операции 14 июня 2025 года, а 18 июня поделился впечатлениями. По его словам, «абсолютно потрясающе», что он может делать, будучи менее недели с Neuralink.Грейнер опубликовал два видео, на которых он играет в игры на ноутбуке «силой мысли», и поблагодарил команду компании, врачей и близких за поддержку. Ещё в одной публикации он отметил, что не использует никаких «вспомогательных технологий», кроме Neuralink.В профиле Грейнера указано, что он парализован ниже шеи с декабря 2022 года из-за автомобильной аварии, а до этого дрессировал собак.Источник: @greiner_ro52817Источник: @greiner_ro52817Neuralink разрабатывает интерфейсы для прямой связи мозга с компьютером. В январе 2024 года она рассказала, что впервые имплантировала нейрочип человеку. Уже в феврале тот двигал курсором «силой мысли», а в марте играл в онлайн-игры.После компания рассказала ещё о двух пациентах. 13 июня 2025 года Bloomberg писало, что всего Neuralink имплантировала нейрочип пяти людям. Илон Маск говорил, что в 2025 году компания планирует вживить имплант 20-30 пациентам.Полина ЛааксоБудущее28 апрПарализованный пациент с нейрочипом Neuralink «заговорил» своим голосом благодаря технологиям синтеза речи и голосового клонирования Это уже третий пациент компании-разработчика нейроинтерфейсов. #новости #neuralink