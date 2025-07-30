Первая австралийская орбитальная ракета Eris упала через 14 секунд после запуска — в компании назвали испытание «большим шагом вперёд»

В результате аварии никто не пострадал.Источник: @booster_10 Компания Gilmour Space провела первый тестовый запуск орбитальной ракеты Eris с космодрома Bowen Orbital Spaceport на побережье австралийского штата Квинсленд, пишет Space.Eris стала «первой собранной в Австралии орбитальной ракетой», которая была запущена с «австралийской земли», говорится в сообщении компании. Она упала через 14 секунд после запуска, двигатели проработали 23 секунды.В Gilmour Space назвали испытание «большим шагом вперёд», отметив, что теперь компания готовится ко второму тестовому запуску. Полёт Eris стал первой попыткой запуска ракеты с территории Австралии с 1971 года — тогда британская ракета Black Arrow успешно вывела на орбиту спутник Prospero.Источник: Gilmour SpaceОтрыв от площадки и начало полёта — огромный шаг для любой новой ракетной программы. Это было первое настоящее испытание. Оно показало, что многое из того, что мы построили, работает. из заявления гендиректора Gilmour Space Адама ГилмораКомпания Gilmour Space основана в 2015 году братьями Адамом и Джеймсом Гилмором с целью «сделать Австралию серьёзным игроком в сфере космических полётов». По состоянию на июль 2025 года в ней работает около 200 человек.#новости