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Данила Бычков
Будущее

Первая австралийская орбитальная ракета Eris упала через 14 секунд после запуска — в компании назвали испытание «большим шагом вперёд»

В результате аварии никто не пострадал.

Источник: @booster_10
  • Компания Gilmour Space провела первый тестовый запуск орбитальной ракеты Eris с космодрома Bowen Orbital Spaceport на побережье австралийского штата Квинсленд, пишет Space.
  • Eris стала «первой собранной в Австралии орбитальной ракетой», которая была запущена с «австралийской земли», говорится в сообщении компании. Она упала через 14 секунд после запуска, двигатели проработали 23 секунды.
  • В Gilmour Space назвали испытание «большим шагом вперёд», отметив, что теперь компания готовится ко второму тестовому запуску. Полёт Eris стал первой попыткой запуска ракеты с территории Австралии с 1971 года — тогда британская ракета Black Arrow успешно вывела на орбиту спутник Prospero.
Источник: Gilmour Space
Источник: Gilmour Space

Отрыв от площадки и начало полёта — огромный шаг для любой новой ракетной программы. Это было первое настоящее испытание. Оно показало, что многое из того, что мы построили, работает.

из заявления гендиректора Gilmour Space Адама Гилмора
  • Компания Gilmour Space основана в 2015 году братьями Адамом и Джеймсом Гилмором с целью «сделать Австралию серьёзным игроком в сфере космических полётов». По состоянию на июль 2025 года в ней работает около 200 человек.

#новости

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