Спутниковый интернет Kuiper от Amazon начнёт работать с середины 2026 года в Австралии

Компания заключила своё первое партнёрство. Amazon заключила договор с национальной широкополосной сетью Австралии NBN Co о предоставлении спутникового интернета более чем 300 тысячам клиентов в Австралии к середине 2026 года.Это первое крупное партнёрство для проекта, пишет The Verge. Услуги интернета будут оказывать жителям удалённых регионов Австралии.Amazon отправила на орбиту свою первую группу интернет-спутников Kuiper в апреле 2025 года. Пока она вывела в космос только 78 спутников из запланированных 3236. Для сравнения: Starlink поддерживает работу примерно 8000 спутников и обслуживает свыше 4,6 млн пользователей.При этом, отмечает издание, компания может заключить и другие партнёрства — с более ранними сроками запуска, так как на её сайте указано, что оказывать услуги интернета она планирует к концу 2025 года. Цены на услуги и терминалы пока неизвестны.#новости #amazon