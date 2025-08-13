Популярное
Данила Бычков
Будущее

Видео: Figure научила своего робота-гуманоида складывать полотенца

В компании говорят, что это «очень сложная» задача для робота.

Фрагмент видео, в котором робот складывает бельё. Источник: Figure
  • Трудность заключается в том, что у полотенец нет «фиксированной геометрии» и единственной правильной точки захвата — они меняют форму, легко мнутся и непредсказуемо сгибаются, объяснили в Figure.
  • Компания утверждает, что их робот «первым» справился с этой задачей полностью автономно.
  • Он работает на базе визуально-лингвистической модели (VLA) Helix, которая позволяет понимать голосовые команды, анализировать окружающую среду и выполнять задачи в реальном времени.
  • В феврале 2025 года Figure показала, как её роботы сортируют посылки в логистическом центре. Они обучились на восьми часах «демонстрационных данных» и смогли перекладывать коробки и конверты с конвейера, а затем переворачивать их штрихкодами вверх.

#новости #figureai

