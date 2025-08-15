Учёные из Стэнфордского университета разработали мозговой имплант, считывающий слова, которые человек «произносит» у себя в голове

Это может помочь парализованным людям, утратившим способность говорить.Источник: Scientific AmericanПо словам исследователей, это «первый» мозговой чип, который расшифровывает и озвучивает «внутреннюю речь», пишет FT. В тестировании нейроинтерфейса (brain-computer interface, BCI) приняли участие три пациента с боковым амиотрофическим склерозом и один с инсультом ствола головного мозга.Учёным уже удавалось расшифровать и озвучить «внутреннюю речь», когда пациенты пытались осуществлять движения ртом, языком, губами и голосовыми связками. Главное отличие новой разработки — возможность её использования людьми, которые «не могут даже попытаться» сказать что-то вслух, отмечает издание.Пациентам имплантировали чипы в моторную кору — область мозга, которая контролирует речь. Затем их попросили попытаться произнести что-то «про себя» или мысленно представить набор слов, а имплант считывал нервные импульсы.Для расшифровки учёные обучили ИИ распознавать шаблоны нейронной активности, связанные с отдельными фонемами (единицами речи), и объединять их в предложения. По данным исследователей, точность полученных результатов составила до 74%.При этом мозговой имплант мог улавливать «внутреннюю речь», которую пациенты не планировали «произносить». Например, числа, когда они считали в уме. Поэтому учёные решили разработать меры «защиты» от стороннего вмешательства: пациент может «разблокировать» расшифровку «внутренней речи», мысленно воспроизведя пароль. Исследователи отметили, что пароль «chitty chitty bang bang» сработал в 98% случаев.В начале августа 2025 года разработчик мозговых чипов Synchron показал, как парализованный пациент с боковым амиотрофическим склерозом управляет iPad «силой мысли». Нейроинтерфейсы компании подключаются к продуктам Apple по Bluetooth.#новости