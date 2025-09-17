Популярное
Таня Боброва
Будущее

Госдума приняла законопроект, который позволит «Роскосмосу» размещать рекламу на космической технике

В случае принятия Совфедом и подписания президентом закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

В 2021 году «Роскосмос» <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.sostav.ru%2Fpublication%2Fsbor-51056.html%3Futm_source%3Dgoogle.com%26amp%3Butm_medium%3Dorganic%26amp%3Butm_campaign%3Dgoogle.com%26amp%3Butm_referrer%3Dgoogle.com&postId=2219941" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">запустил </a>ракету с логотипом «Сбера» к 180-летию банка. Источник: «Роскосмос»
  • Депутаты приняли документ сразу во втором и третьем, окончательном чтении. В первом чтении его поддержали в марте 2024 года, а внесли на рассмотрение осенью 2023-го.
  • Законопроект расширяет виды деятельности «Роскосмоса» — добавляет в список оказание услуг по размещению рекламы на космических объектах в собственности госкорпорации, производству и распространению рекламы, а также размещение рекламы на космических объектах в федеральной собственности.
  • Это позволит использовать орбитальные станции, спутники и другие объекты в околоземном пространстве в качестве носителей рекламной информации, пишет ТАСС.
  • Если договор на размещение рекламы заключат без торгов, размер платы за использование объектов и сроки платежей определят в порядке, которое утвердит правительство. Деньги зачислят в федеральный бюджет. Также у корпорации будет право проводить торги на заключение договора.
  • По оценке «Роскосмоса», которую приводили в пояснительной записке, потенциальный доход может составить до 200 млн рублей в год от размещения рекламы на космической технике и до 5 млн рублей в год от установки и (или) эксплуатации наружной рекламы на объектах космической инфраструктуры. Среди заинтересованных возможных заказчиков — «российские банки и страховые компании».

#новости #роскосмос

