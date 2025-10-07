Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
Деньги
AI
Личный опыт
Путешествия
Инвестиции
Крипто
Карьера
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Ася Карпова
Будущее

«Впервые за много лет сам надел шапку»: пациент Neuralink показал, как «силой мысли» управляет роботизированной рукой

Такую возможность компания анонсировала в июне 2025 года.

«Впервые за много лет сам надел шапку»: пациент Neuralink показал, как «силой мысли» управляет роботизированной рукой
  • У Ника Рэя боковой амиотрофический склероз (БАС), которым страдал Стивен Хокинг. Ему вживили имплант Neuralink в июле 2025 года.
  • 7 октября Рэй рассказал в X, что чип подключили к роботизированной руке и он «мысленно» управляет ей. На видео мужчина «жестикулирует» во время разговора, а потом даёт сигнал поднести стакан ко рту.
Источник: Nick Wray
  • По его словам, благодаря технологии он «впервые за много лет сам надел шапку, разогрел в микроволновке наггетсы и сам поел, научился открывать холодильник, открывать и закрывать банки» и «медленно» управлять инвалидной коляской. Рэй также хочет снова начать играть на барабанах. Он запустил свой мемкоин на Solana, который называет «первым, созданным силой мысли».
  • В июне 2025 года Neuralink впервые рассказала, что пациенты будут управлять с помощью нейрочипа роботизированными руками от робота Optimus, но тогда сигналы мозга передавали не в реальном времени.
  • Глава компании Илон Маск заявил, что с развитием технологии люди смогут «полностью перенестись в робота» и управлять им «силой мысли».
  • Neuralink разрабатывает интерфейсы для прямой связи мозга с компьютером. О первой операции на человеке компания рассказала в начале 2024-го. По данным Bloomberg, кроме США испытания также проводят в Канаде и ОАЭ. В сентябре 2025 года компания сообщила, что нейрочип уже получили 12 пациентов.

#новости

4
3
2
6 комментариев