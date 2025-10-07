«Впервые за много лет сам надел шапку»: пациент Neuralink показал, как «силой мысли» управляет роботизированной рукой

Такую возможность компания анонсировала в июне 2025 года.У Ника Рэя боковой амиотрофический склероз (БАС), которым страдал Стивен Хокинг. Ему вживили имплант Neuralink в июле 2025 года.7 октября Рэй рассказал в X, что чип подключили к роботизированной руке и он «мысленно» управляет ей. На видео мужчина «жестикулирует» во время разговора, а потом даёт сигнал поднести стакан ко рту.Источник: Nick Wray По его словам, благодаря технологии он «впервые за много лет сам надел шапку, разогрел в микроволновке наггетсы и сам поел, научился открывать холодильник, открывать и закрывать банки» и «медленно» управлять инвалидной коляской. Рэй также хочет снова начать играть на барабанах. Он запустил свой мемкоин на Solana, который называет «первым, созданным силой мысли».В июне 2025 года Neuralink впервые рассказала, что пациенты будут управлять с помощью нейрочипа роботизированными руками от робота Optimus, но тогда сигналы мозга передавали не в реальном времени.Глава компании Илон Маск заявил, что с развитием технологии люди смогут «полностью перенестись в робота» и управлять им «силой мысли».Neuralink разрабатывает интерфейсы для прямой связи мозга с компьютером. О первой операции на человеке компания рассказала в начале 2024-го. По данным Bloomberg, кроме США испытания также проводят в Канаде и ОАЭ. В сентябре 2025 года компания сообщила, что нейрочип уже получили 12 пациентов.#новости