27 из 32 ослепших пациентов, которым установили глазной имплант Prima от американской компании Science Corporation, снова смогли читать

В исследовании участвовали пациенты с возрастной макулодистрофией. Источник: BBCУ 80% участников клинического испытания глазного импланта Prima наблюдалось «клинически значимое» улучшение зрения через год после операции, пишут BBC и Nature со ссылкой на The New England Journal of Medicine.Беспроводной имплант размером 2x2 мм изначально был разработан французской компанией Pixium Vision, затем разработки выкупила американская Science Corporation, отмечает Nature.Его установили пациентам с возрастной макулодистрофией — заболеванием, из-за которого светочувствительные клетки центральной части сетчатки со временем отмирают, что приводит к слепоте.Имплант Prima используется в связке с очками, которые передают изображение в инфракрасном спектре на преобразователь. После этого изображение через чип и зрительный нерв поступает в мозг пациента. При этом некоторым из них потребовались «месяцы», чтобы привыкнуть к импланту.27 из 32 получивших Prima пациентов снова смогли читать через год после операции, подчёркивает BBC. Рассказывая об итогах клинических испытаний, глава исследования немецкий офтальмолог Франк Хольц отметил: «Там, где была мёртвая сетчатка и полная слепота, зрение восстановилось».При этом имплант Prima пока не получил лицензию и не доступен вне рамок клинических испытаний, которые проходили в Великобритании. Сколько он может стоить в будущем — неизвестно.