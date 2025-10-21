Популярное
Данила Бычков
Будущее

27 из 32 ослепших пациентов, которым установили глазной имплант Prima от американской компании Science Corporation, снова смогли читать

В исследовании участвовали пациенты с возрастной макулодистрофией.

Источник: BBC
  • У 80% участников клинического испытания глазного импланта Prima наблюдалось «клинически значимое» улучшение зрения через год после операции, пишут BBC и Nature со ссылкой на The New England Journal of Medicine.
  • Беспроводной имплант размером 2x2 мм изначально был разработан французской компанией Pixium Vision, затем разработки выкупила американская Science Corporation, отмечает Nature.
  • Его установили пациентам с возрастной макулодистрофией — заболеванием, из-за которого светочувствительные клетки центральной части сетчатки со временем отмирают, что приводит к слепоте.
  • Имплант Prima используется в связке с очками, которые передают изображение в инфракрасном спектре на преобразователь. После этого изображение через чип и зрительный нерв поступает в мозг пациента. При этом некоторым из них потребовались «месяцы», чтобы привыкнуть к импланту.
  • 27 из 32 получивших Prima пациентов снова смогли читать через год после операции, подчёркивает BBC. Рассказывая об итогах клинических испытаний, глава исследования немецкий офтальмолог Франк Хольц отметил: «Там, где была мёртвая сетчатка и полная слепота, зрение восстановилось».
  • При этом имплант Prima пока не получил лицензию и не доступен вне рамок клинических испытаний, которые проходили в Великобритании. Сколько он может стоить в будущем — неизвестно.

