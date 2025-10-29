Популярное
Ася Карпова
Будущее

Стартап 1X открыл предзаказ на домашних роботов Neo — они могут обучаться и адаптироваться к новым задачам

На начальном этапе операторы компании будут подключаться к камере робота, чтобы контролировать его и собирать данные, пишет WSJ.

Фрагменты из обзора робота от The Wall Street Journal. Neo не сможет сломать предмет или навредить человеку, обещают разработчики
  • Neo оптимизирован для задач по дому. Например, умеет пылесосить, складывать бельё, поливать цветы, открывать двери гостям. В мобильном приложении ему можно составить список дел и установить время выполнения. Робот также реагирует на голосовые команды — может принести воды или выключить свет.
  • Компания добавила режим обучения. Neo адаптируется к новой среде и совершенствует навыки, которые разработчики не закладывали. В этом помогает встроенная ИИ-модель, её стартап разработал самостоятельно.
Чтобы загрузить три предмета в посудомойку, Neo понадобилось пять минут. Источник: The Wall Street Journal
  • Также есть режим ИИ-помощника с функцией «памяти». Например, можно практиковаться в разговорном иностранном языке или попросить напомнить о дне рождения родственника.
  • Однако на начальных этапах операторы будут периодически подключаться к камере робота, чтобы контролировать его работу и собирать данные для дообучения, пишет WSJ. Стартап обещает, что клиенты смогут размыть лица и установить запретные зоны, где камера будет недоступна сотрудникам.
  • Робот весит 30 кг, может поднимать до 70 кг, а переносить — до 30 кг. Из-за мягкого корпуса он не производит много шума, обещает компания. Есть встроенный Wi-Fi, Bluetooth, 5G, а также динамики в области таза и груди, чтобы подключать музыку.
  • Время работы батареи — до четырёх часов. Робот сам следит за уровнем заряда и подключается к сети. Отслеживать его действия можно в приложении и через VR-гарнитуру.
  • Компания открыла предзаказ на робота за $20 тысяч с доставкой. Также можно оформить подписку за $500 в месяц. Заказы начнут поставлять в 2026 году, сначала в США, затем 1X обещает выйти на другие рынки. Neo доступен в трёх цветах: бежевый, серый и тёмно-коричневый.
  • 1X — норвежский стартап. В апреле 2023 года он привлёк $23,5 млн. Раунд возглавляла OpenAI. В январе 2024 года получила ещё $100 млн в серии B.
Таня Боброва
Будущее
Figure показал третье поколение своего робота-гуманоида Figure 03

Цены и дату начала поставок компания не уточнила.

#новости

