Стартап 1X открыл предзаказ на домашних роботов Neo — они могут обучаться и адаптироваться к новым задачам

На начальном этапе операторы компании будут подключаться к камере робота, чтобы контролировать его и собирать данные, пишет WSJ.Фрагменты из обзора робота от The Wall Street Journal. Neo не сможет сломать предмет или навредить человеку, обещают разработчикиNeo оптимизирован для задач по дому. Например, умеет пылесосить, складывать бельё, поливать цветы, открывать двери гостям. В мобильном приложении ему можно составить список дел и установить время выполнения. Робот также реагирует на голосовые команды — может принести воды или выключить свет.Компания добавила режим обучения. Neo адаптируется к новой среде и совершенствует навыки, которые разработчики не закладывали. В этом помогает встроенная ИИ-модель, её стартап разработал самостоятельно.Чтобы загрузить три предмета в посудомойку, Neo понадобилось пять минут. Источник: The Wall Street JournalТакже есть режим ИИ-помощника с функцией «памяти». Например, можно практиковаться в разговорном иностранном языке или попросить напомнить о дне рождения родственника.Однако на начальных этапах операторы будут периодически подключаться к камере робота, чтобы контролировать его работу и собирать данные для дообучения, пишет WSJ. Стартап обещает, что клиенты смогут размыть лица и установить запретные зоны, где камера будет недоступна сотрудникам.Робот весит 30 кг, может поднимать до 70 кг, а переносить — до 30 кг. Из-за мягкого корпуса он не производит много шума, обещает компания. Есть встроенный Wi-Fi, Bluetooth, 5G, а также динамики в области таза и груди, чтобы подключать музыку.Время работы батареи — до четырёх часов. Робот сам следит за уровнем заряда и подключается к сети. Отслеживать его действия можно в приложении и через VR-гарнитуру.Компания открыла предзаказ на робота за $20 тысяч с доставкой. Также можно оформить подписку за $500 в месяц. Заказы начнут поставлять в 2026 году, сначала в США, затем 1X обещает выйти на другие рынки. Neo доступен в трёх цветах: бежевый, серый и тёмно-коричневый.1X — норвежский стартап. В апреле 2023 года он привлёк $23,5 млн. Раунд возглавляла OpenAI. В январе 2024 года получила ещё $100 млн в серии B.