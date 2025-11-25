Популярное
Полина Лааксо
Будущее

Российская Neiry представила управляемых голубей-«биодронов» PJN-1 — это птицы с нейроинтерфейсами в мозге

Вместе с учёными компания тестирует их «лётные характеристики».

Источник здесь и ниже: Neiry
  • Neiry имплантировала в мозг голубя электроды и подключила их к стимулятору, который спрятан в мини-рюкзаке на спинке птицы. Там же находится контроллер, через который оператор задаёт маршрут и команды и настраивает «геопозиционирование».
  • По словам компании, дрессировать птицу не нужно. Стимулятор посылает в мозг импульс, который «воздействует на её желание, например, поворачивать налево и направо». Среди возможностей управления: направление полёта, манёвры, взлёт и посадка.
  • «Дроны» оснащены камерой, чтобы вести фото- и видеофиксацию маршрутов. «Персональные объекты» на записях будут стирать, а лица «размывать» с помощью нейросетей. Навесная электроника заряжается от солнечных батарей на спинке.
  • Птицы с чипами, по заявлениям компании, могут преодолевать до 500 км в день, а вероятность падения такая же, как у «обычных» голубей. Потенциальные задачи: экологический и промышленный мониторинг, поисково-спасательные операции, а также контроль удалённых объектов и «незаметное выявление нарушений».
  • Операции проводят с помощью стереотаксической установки — без «дорогостоящей» компьютерной и магнитно-резонансной томографии. Neiry утверждает, что стремится к «стопроцентной» выживаемости при операциях, но фактическую не указывает. На продолжительность жизни манипуляции якобы не влияют.
  • Neiry говорит, что вживить имплант можно в любую птицу. Цена будет сопоставима со стоимостью стандартных беспилотников «сходного класса».
  • Neiry основал в 2017 году Александр Панов. По собственным данным компании, в её штате числится свыше 250 человек. Мощность производства — 50 тысяч нейроустройств в год.
Евгения Евсеева
Будущее
Российский разработчик нейротехнологий Neiry привлёк 300 млн рублей от фонда «Восход» и других инвесторов

В 2021 году компания уже привлекала 541 млн рублей.

Повязка на голову Neiry Headband. Фото: Neiry

