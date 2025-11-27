Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Карьера
Крипто
Образование
Маркетплейсы
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Будущее

В Китае предупредили о возможном риске появления «пузыря» на рынке человекоподобных роботов

В стране свыше 150 производителей таких устройств, и их количество только растёт.

Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.globaltimes.cn%2Fpage%2F202412%2F1325421.shtml&postId=2620671" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Agibot / Global Times</a>
Источник: Agibot / Global Times
  • Представитель Национальной комиссии по развитию и реформам Китая заявила, что «передовые отрасли давно борются с проблемой поиска баланса между скоростью роста и риском возникновения “пузырей”» — с ней теперь столкнулся и сектор гуманоидных роботов. Об этом пишет Bloomberg.
  • По её словам, в Китае работает свыше 150 таких производителей — и их количество продолжает расти. И хотя, как пишет Xinhua, отрасль пока не достигла «зрелости» с точки зрения технологий, бизнес-моделей и сфер применения ботов, уже стоит задача предотвратить распространение «очень похожих» моделей и сокращение возможностей для исследований и разработок.
  • В перспективе нацкомиссия хочет разработать отраслевые стандарты и системы оценки для рынка.
  • Bloomberg отмечает: гуманоидные роботы — одна из шести отраслей, которые китайские власти называют «новыми драйверами экономического роста». Правда, хотя производители и говорят о получении крупных заказов на человекоподобных роботов, их массового внедрения в домах и на предприятиях пока не случилось, добавляет агентство.
Ася Карпова
Будущее
«Тёмные фабрики», беспилотные грузовики, ИИ-системы управления портами и заводами: как Китай наращивает темпы автоматизации

#новости #китай

2
23 комментария