Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Путешествия
Образование
Право
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Ася Карпова
Будущее

В Китае открывают «школы» роботов — центры подготовки для работы в домах и на фабриках

Они должны решить проблему нехватки данных для обучения в технологических компаниях.

Презентация центра обучения гуманоидных роботов в Пекине. Источник: Realman Robotics
  • В Пекине открыли пятый и самый крупный «центр подготовки человекоподобных роботов» в Китае, который СМИ называют «школой» для дообучения перед запуском на фабриках и в частных домах.
  • В разных тренировочных зонах роботы учатся распознавать предметы, упаковывать посылки, готовить еду и убираться. Инструкторы управляют ими с помощью VR-гарнитуры, чтобы они «запоминали» движения.
Пока в центре больше всего машин бренда Kuafu от компании Leju Robotics из Шэньчжэня.  Источник: En.people.cn
Пока в центре больше всего машин бренда Kuafu от компании Leju Robotics из Шэньчжэня.  Источник: En.people.cn
  • Проект должен помочь решить проблему нехватки обучающих данных, особенно для работы в квартирах и частных домах. Из-за неё, например, норвежский стартап 1X управляет своими домашними роботами-гуманоидами Neo дистанционно в особо трудных сценариях.
  • Ожидается, что объект в Пекине будет поставлять «несколько миллионов высококачественных записей данных» в год. Аналогичные учебные центры уже есть в Сучжоу, Цзинань, Хэфэй и Чжэнчжоу. Финансирование выделяют в том числе местные администрации.
Ася Карпова
Будущее
Стартап 1X открыл предзаказ на домашних роботов Neo — они могут обучаться и адаптироваться к новым задачам

На начальном этапе операторы компании будут подключаться к камере робота, чтобы контролировать его и собирать данные, пишет WSJ.

#новости

10
2
1
1
1
47 комментариев