В Китае открывают «школы» роботов — центры подготовки для работы в домах и на фабриках

Они должны решить проблему нехватки данных для обучения в технологических компаниях.Презентация центра обучения гуманоидных роботов в Пекине. Источник: Realman RoboticsВ Пекине открыли пятый и самый крупный «центр подготовки человекоподобных роботов» в Китае, который СМИ называют «школой» для дообучения перед запуском на фабриках и в частных домах.В разных тренировочных зонах роботы учатся распознавать предметы, упаковывать посылки, готовить еду и убираться. Инструкторы управляют ими с помощью VR-гарнитуры, чтобы они «запоминали» движения.Пока в центре больше всего машин бренда Kuafu от компании Leju Robotics из Шэньчжэня. Источник: En.people.cnПроект должен помочь решить проблему нехватки обучающих данных, особенно для работы в квартирах и частных домах. Из-за неё, например, норвежский стартап 1X управляет своими домашними роботами-гуманоидами Neo дистанционно в особо трудных сценариях.Ожидается, что объект в Пекине будет поставлять «несколько миллионов высококачественных записей данных» в год. Аналогичные учебные центры уже есть в Сучжоу, Цзинань, Хэфэй и Чжэнчжоу. Финансирование выделяют в том числе местные администрации.Ася КарповаБудущее29 октСтартап 1X открыл предзаказ на домашних роботов Neo — они могут обучаться и адаптироваться к новым задачам На начальном этапе операторы компании будут подключаться к камере робота, чтобы контролировать его и собирать данные, пишет WSJ.#новости