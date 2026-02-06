NASA разрешило астронавтам брать с собой в космос iPhone и другие современные смартфоны, чтобы «фиксировать особые моменты»

По словам Айзекмана, современные устройства позволят астронавтам быстрее и качественнее «фиксировать особые моменты», в том числе для широкой аудитории.

До этого любые устройства должны были проходить сложный цикл из радиационных, вакуумных и термических испытаний.

Из‑за этого для полёта Artemis II планировали использовать зеркальные камеры Nikon 2016 года и GoPro «десятилетней давности», отмечает ArsTechnica.