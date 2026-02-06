Популярное
Артур Томилко
Будущее

NASA разрешило астронавтам брать с собой в космос iPhone и другие современные смартфоны, чтобы «фиксировать особые моменты»

Первыми это смогут сделать члены экипажа Artemis II, который должен отправиться к Луне в марте 2026 года.

Фото NASA 
Фото NASA 
  • Глава NASA Джаред Айзекман сообщил, что космическое агентство пересмотрело «устаревшие» правила сертификации техники для космических полётов.
  • Первыми, кто сможет взять с собой в космос iPhone или другой современный смартфон, станут участники миссии Artemis II, в рамках которой космический корабль «Орион» с четырьмя астронавтами облетит Луну и вернётся на Землю. Её старт был запланирован на 6 февраля 2026 года, но по техническим причинам запуск перенесли на 8 февраля, а затем на март.
  • Использовать смартфоны смогут и члены экипажа Crew-12, который должен отправиться к МКС 15 февраля 2026 года, а также участники всех последующих миссий NASA.

  • По словам Айзекмана, современные устройства позволят астронавтам быстрее и качественнее «фиксировать особые моменты», в том числе для широкой аудитории.

  • До этого любые устройства должны были проходить сложный цикл из радиационных, вакуумных и термических испытаний.

    Из‑за этого для полёта Artemis II планировали использовать зеркальные камеры Nikon 2016 года и GoPro «десятилетней давности», отмечает ArsTechnica.

#новости #nasa

