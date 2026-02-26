Популярное
Ася Карпова
Будущее

Стартап Cortical Labs научил «биологический компьютер» CL1 с клетками человеческого мозга играть в Doom

«Органическую нейросеть» представили в марте 2025 года и запустили в продажу по цене $35 тысяч.

Источник: Cortical Labs
  • Австралийский стартап Cortical Labs называет CL1 «биологическим компьютером». Для обработки данных одно устройство использует 200 тысяч клеток человеческого мозга, выращенных в лаборатории.
  • Исследователи также разработали «ОС биологического интеллекта» biOS. Она запускает для нейронов «симуляцию» программы или игры. Сначала CL1 научили играть в видеоигру Pong, похожую на теннис.
  • Но пользователи начали спрашивать, может ли «нейросеть» играть в более сложные компьютерные игры. Cortical Labs выбрали Doom. Для подключения разработали ПО с открытым кодом.
Клетки получают одни электрические импульсы об информации на экране и в ответ передают другие. Они интерпретируются, как команды вроде вперёд, поворот, стрельба и так далее. Источник: Cortical Labs
  • Пока «компьютер» играет на уровне «новичка» и точно не может пройти игру, но уже проявляет «способность адаптироваться» к новой среде, может замечать врагов, стрелять и перемещаться.
  • CL1 начали поставлять заказчикам во второй половине 2025 года по цене $35 тысяч за устройство. Также компания предоставляет платный удалённый доступ для работы с биочипами через облако.
  • «Биологические» нейросети не так хороши в математике, как искусственный интеллект, но могут в перспективе помочь искать лекарства, создавать персонализированных «человечных» роботов и лучше управлять беспилотными автомобилями, рассказывает основатель и глава Cortical Хон Венг Чонг.
