Десятидневная лунная миссия «Артемида-2» успешно завершилась — астронавты с космического корабля «Орион» вернулись на Землю

Их уже доставили в центр NASA в Хьюстоне. Источник здесь и далее: NASA11 апреля 2026 года около 03:07 мск экипаж из четырёх человек — Рида Уайзмана, Виктора Гловера, Кристины Кох и Джереми Хансена — приводнился в Тихом океане у побережья Сан-Диего, штат Калифорния. Астронавтов извлекли из капсулы на надувные плоты, откуда их на вертолётах доставили на корабль ВМС США.После этого экипаж прибыл на берег — оттуда их отправили на самолёте в центр NASA в Хьюстоне, штат Техас. Агентство подтвердило, что все четыре астронавта чувствуют себя хорошо.В ходе возвращения на Землю экипажный модуль «Ориона» вошёл в атмосферу — на высоте около 6 км раскрылись тормозные парашюты, которые замедлили капсулу. Три основных парашюта раскрылись на высоте 1,8 км — после этого скорость модуля упала ниже 220 км/ч. Перед приводнением в Тихом океане капсула замедлилась до 30 км/ч.6 апреля 2026 года NASA провело прямую трансляцию, во время которой корабль «Орион» облетел Луну. Астронавты отдалились от Земли более чем на 400 тысяч км, что стало рекордом.NASA запустило миссию «Артемида-2» в ночь на 2 апреля 2026 года. Это первый пилотируемый полёт к Луне с 1972 года. Миссия продлилась чуть меньше десять дней. Высадка на поверхность спутника запланирована в рамках миссии «Артемида-4» в 2028 году.#новости #nasa