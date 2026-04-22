SpaceX считает, что её планы по строительству дата-центров в космосе могут оказаться «коммерчески нежизнеспособными» — Reuters

Они опираются на непроверенные технологии. Источник: ReutersSpaceX предупредила инвесторов, что её планы по созданию космических дата-центров для ИИ, а также поселений на Луне и Марсе, опираются на непроверенные технологии и могут не стать «коммерчески жизнеспособными». Об этом говорится в проспекте компании к IPO, с которым ознакомилось Reuters.Проекты SpaceX в области орбитальных вычислений для ИИ и космической индустриализации находятся на ранней стадии. Компания отмечает, что дата-центры будут работать в «суровой и непредсказуемой среде космоса», где существует широкий спектр рисков, способных привести «к сбоям или полному отказу систем».Подобные формулировки отличается от публичных заявлений главы SpaceX Илона Маска, подчёркивает Reuters. Например, представляя проект по производству чипов Terafab в марте 2026 года, он отмечал, что стоимость развертывания ИИ в космосе упадёт «ниже стоимости наземного ИИ».Кроме того, в документах говорится, что задержки в разработке и запуске ракеты Starship могут помешать реализации планов SpaceX. Корабль должен обеспечить доставку тяжёлых грузов на орбиту и снизить стоимость запусков спутников Starlink.В конце марта 2026 года FT со ссылкой на источники писало, что SpaceX собирается привлечь до $75 млрд при оценке в $1,75 трлн. В начале апреля 2026 года Bloomberg сообщало, что SpaceX запланировала получить оценку в $2 трлн в ходе IPO. Размещение на бирже может пройти в июне 2026 года, но точной даты пока нет.Михаил Дудченко