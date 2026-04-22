Данила Бычков
Будущее

SpaceX считает, что её планы по строительству дата-центров в космосе могут оказаться «коммерчески нежизнеспособными» — Reuters

Они опираются на непроверенные технологии.

Источник: Reuters
  • SpaceX предупредила инвесторов, что её планы по созданию космических дата-центров для ИИ, а также поселений на Луне и Марсе, опираются на непроверенные технологии и могут не стать «коммерчески жизнеспособными». Об этом говорится в проспекте компании к IPO, с которым ознакомилось Reuters.
  • Проекты SpaceX в области орбитальных вычислений для ИИ и космической индустриализации находятся на ранней стадии. Компания отмечает, что дата-центры будут работать в «суровой и непредсказуемой среде космоса», где существует широкий спектр рисков, способных привести «к сбоям или полному отказу систем».
  • Подобные формулировки отличается от публичных заявлений главы SpaceX Илона Маска, подчёркивает Reuters. Например, представляя проект по производству чипов Terafab в марте 2026 года, он отмечал, что стоимость развертывания ИИ в космосе упадёт «ниже стоимости наземного ИИ».
  • Кроме того, в документах говорится, что задержки в разработке и запуске ракеты Starship могут помешать реализации планов SpaceX. Корабль должен обеспечить доставку тяжёлых грузов на орбиту и снизить стоимость запусков спутников Starlink.
  • В конце марта 2026 года FT со ссылкой на источники писало, что SpaceX собирается привлечь до $75 млрд при оценке в $1,75 трлн. В начале апреля 2026 года Bloomberg сообщало, что SpaceX запланировала получить оценку в $2 трлн в ходе IPO. Размещение на бирже может пройти в июне 2026 года, но точной даты пока нет.
Михаил Дудченко
Будущее
Много солнца и никаких городских протестов: помогут ли орбитальные дата-центры решить нехватку мощностей для ИИ на Земле

Космос не зарегулирован — это плюс. Но запустить там дата-центр гораздо дороже, а перспективы окупаемости при этом туманны.

Много солнца и никаких городских протестов: помогут ли орбитальные дата-центры решить нехватку мощностей для ИИ на Земле

