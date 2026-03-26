SpaceX пересмотрела планы и собирается привлечь в ходе IPO до $75 млрд при оценке в $1,75 трлн — FT

До этого речь шла о привлечении $50 млрд. Источник: BloombergРуководители SpaceX добавили $25 млрд к изначально запланированной сумме на встрече с инвесторами в марте 2026 года, пишет Financial Times со ссылкой на источники. При этом оценка составит около $1,75 трлн, а не $1,5 трлн, как СМИ сообщали ранее.Размещение компании на бирже должно стать рекордным, значительно превзойдя показатели нефтяной Saudi Aramco, которая в 2019 году привлекла $29 млрд при оценке в $1,7 трлн. SpaceX пока не подавала официальную заявку для IPO, но собирается сделать это «в ближайшие дни», отмечает FT.Ведущими банками для сделки выбрали Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Morgan Stanley. SpaceX может выйти на биржу к июню 2026 года.В начале февраля 2026 года SpaceX объявила о покупке xAI и соцсети X. В результате сделки оценка космической компании составила $1,25 трлн, писало Bloomberg.Полина Лааксо