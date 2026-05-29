Ракета New Glenn компании Blue Origin взорвалась в ходе предстартовых испытаний

Её готовили к четвёртому запуску для вывода на орбиту партии спутников Amazon. В Blue Origin Джефа Безоса объяснили инцидент «внештатной ситуацией» и отметили, что пострадавших из-за взрыва нет.Ракета взорвалась на стартовой площадке мыса Канаверал во время испытаний двигателей перед миссией по выведению 48 спутников Amazon на низкую околоземную орбиту.Повреждения получил стартовый комплекс, который Washington Post называет единственной площадкой для запуска New Glenn. Когда его смогут восстановить, неясно.Взрыв может стать «серьёзным ударом» для Blue Origin, которая хочет закрепиться на космическом рынке, чтобы конкурировать со SpaceX Илона Маска, отмечает издание.В частности, у компании есть контракт с NASA, по условиям которого New Glenn должна доставить на Луну оборудование и луноходы для программы «Артемида».Артур ТомилкоИнвестиции20 апрАкции телеком-провайдера AST SpaceMobile упали на 12% после того, как ракета Blue Origin не смогла вывести спутник компании на правильную орбиту Его придётся сжечь в атмосфере. #новости #blueorigin