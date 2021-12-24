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Будущее
Маша Цепелева

Российский космический стартап Success Rockets провёл свой первый суборбитальный запуск Статьи редакции

Компания запустила сверхлёгкую ракету на высоту более 7 км.

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Запуск стал первым для суборбитальной ракеты Nebo 25, разработанной Success Rockets, объявила компания. Ранее стартап запускал только прототип.

Success Rockets разрабатывает сверхлёгкие ракеты для вывода спутников на орбиту. Nebo 25 — одноступенчатая твердотопливная ракета-носитель, длинной 3,5 м и весом 65 кг. На борту были фемтоспутники, которые транслировали телеметрическую информацию.

Художник Никита Реплянский и ракета Success Rockets

Во время запуска из-за ветра более 50 м/с на высоте комиссия решила скорректировать угол и траекторию пуска от запланированного. Ракета пролетела более 18 км и достигла высоты в 7 км. Время работы двигателя составило 8,2 с. Скорость полёта превысила скорость звука — 512 м/с.

В ракете была игрушка, созданная для запуска художником Никитой Реплянским. Её вместе с 20 NFT-копиями продадут на аукционе. Часть денег пойдёт на развитие частной космонавтики в России.

Компания планирует запустить ракету на высоту в 50 км и 100 км, за границу космоса. Первый орбитальный запуск компания запланировала на 2024 год.

  • Success Rockets в 2020 году запустил предприниматель и организатор хакатонов Олег Мансуров. На проект привлечено 350 млн рублей от инвесторов, на полную реализацию необходимо $50 млн.

#новость #successrockets

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8 комментариев
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vmp

Надо же! Переплюнули "Катюшу".
Неплохо для моделиста.
"Длина снаряда составляет 1,41 метра, диаметр - 132 миллиметра, масса - 42,3 кг."
"Дальность полета снаряда М-13 достигала 8470 м. Дуль­ная ско­рость сна­ря­да - 70 м/с, мак­си­маль­ная - 355 м/с".
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C-13_(%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4)

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М-13 (реактивный снаряд калибра 132 мм.) — наиболее массовый реактивный снаряд, применявшийся…
ru.m.wikipedia.org
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Дмитрий

как бы в лагеря не поехали ребята

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Pavel Belogurskiy

Ага, для конструкторов-моделистов (в Сибири)

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Ilya Boykov

Так высота 7км или суборбитальный полёт? Если первое то это реклама NFT, если второе то явно недолёт и гордиться тут пока особо и нечем.

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Евгений Старцев

Ну как не чем? Хорошо, что хоть не 6 км!

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Фиктивный Аккаунт

Да, американские школьники тоже таким промышляют.

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Андрей Петухов

Молодцы парни! Уважаю

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Syzygy

Пока это действительно авиамоделинг. Смотрим, что будет дальше.

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