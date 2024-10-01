«Вступила на путь трансформации»: ABBYY прокомментировала массовые увольнения сотрудников

Сколько человек уволили, компания не уточнила.Редакция vc.ru получила комментарий ABBYY. Компания объяснила, что «реорганизовала ключевые операционные функции» в рамках «трансформации бизнеса».Реорганизация затронула финансы, бухгалтерию, «стратегии выхода на рынок», а также отдел исследований и разработок. О количестве уволенных и сколько из них были гражданами России, в компании не рассказали.Сообщения о массовых увольнениях в ABBYY появились в соцсетях 1 октября 2024 года. По словам пользователей и сотрудников, с которыми поговорил Forbes, компания уволила 200-300 человек.В частности, пользователи писали о сокращениях в офисах на Кипре, в Венгрии и Сербии — в основном россиян. При этом основательница рекрутинговой компании NewHR Кира Кузьменко сообщила со ссылкой на неназванного топ-менеджера ABBYY, что национальный признак здесь ни при чём: просто у компании исторически вся разработка была русскоязычной, и «сейчас уволили не русских людей, а всю разработку».#новости #abbyy
Прямо написать, что не хотят иметь в штате российские паспорта - нет;
Отнекиваться реформами - да.
Кому-то яиц не подвезли правду сказать.
Какие-то доказательства будут, что руководствовались при увольнении именно паспортом?
Да причем тут паспорта, они не могут признаться, что их бизнес отправляется на помойку истории в связи с ии революцией
Может их /яиц/ там отродясь не было
Еще там по размеру черепа определяли кому сколько выходное пособие давать, а кому сразу по ебалу. Это в твиттере написали
- русский? пи-дуй обратно в рашку, платить НДФЛ, НДС, в ФОМС, ФСС, ПРФ и работать на экономику России.
Имхо ребята, кто сидел в этой конторе кодил и видел, как развиваются события с AI, обязаны были трансформироваться) Неминуемый конец настиг, такие обиды - детский сад, еще и паспортом махать начали🤦♂️