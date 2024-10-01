В соцсетях сообщили о массовых увольнениях сотрудников ABBYY в офисах на Кипре, в Венгрии и Сербии — якобы в основном россиян

Каскадно по всем офисам назначили встречу без [повестки], на которой позвонил директор и глава эйчаров. Во время встречи всем запретили писать в чат и отключили видео и микрофоны. Сказали, что все уволены и на почту придёт письмо.

Сразу после встречи вырубились корпоративные доступы. Сначала объявили кипрскому офису, потом сербскому и венгерскому. Уволили всех, кто с [российским] паспортом.