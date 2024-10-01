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Полина Лааксо
Карьера

В соцсетях сообщили о массовых увольнениях сотрудников ABBYY в офисах на Кипре, в Венгрии и Сербии — якобы в основном россиян

Сама компания комментариев не давала.

Обновлено в 21:28 мск. Компания объяснила увольнения тем, что «реорганизовала ключевые операционные функции» в рамках «трансформации бизнеса». Реорганизация затронула финансы, бухгалтерию, «стратегии выхода на рынок», а также отдел исследований и разработок. О количестве уволенных и сколько из них были гражданами России, в компании не рассказали.

  • Одним из первых об увольнениях из ABBYY людей с российскими паспортами сообщил Telegram-канал Sota (организация признана нежелательной в России). Публикация в Х, на которую ссылается редакция, закрыта. О том же сообщил канал «Угрюмочная».
  • Пользователь под ником @commike81 рассказал со ссылкой на коллегу, что «уволили очень много русскоговорящих», которым ранее помогли переехать в зарубежные офисы из России.

Каскадно по всем офисам назначили встречу без [повестки], на которой позвонил директор и глава эйчаров. Во время встречи всем запретили писать в чат и отключили видео и микрофоны. Сказали, что все уволены и на почту придёт письмо.

Сразу после встречи вырубились корпоративные доступы. Сначала объявили кипрскому офису, потом сербскому и венгерскому. Уволили всех, кто с [российским] паспортом.

из скриншота пользователя под ником @zimbru_khv
  • В комментариях уточняют, что уволили «почти весь» или «весь» отдел разработки, — якобы «паспорт не важен». Просто в нём работали «в основном» граждане России, поэтому и «выглядит так, будто уволили по паспорту».
  • На каких основаниях увольняют сотрудников и на каких условиях — неизвестно. Пользовательница под ником @KaterinaYes пишет, что, по её данным, условия у всех индивидуальные и сотрудники будут числиться в штате ещё «минимум месяц».
  • Собеседник «Осторожно, новости», 3,5 года проработавший в ABBYY старшим инженером, сообщил, что за два дня уволили более 300 человек с российскими паспортами: «без объяснения причин и возможности высказаться».
  • По его словам, после звонков сотрудники получили договоры о выплате зарплаты за один-два месяца и документы об отсутствии претензий к фирме. Часть уволенных получит деньги только за две недели, утверждает он.
  • По данным сотрудников, с которыми поговорил Forbes, сократили от 200 до 300 человек. Основательница рекрутинговой компании NewHR Кира Кузьменко знает от неназванного топ-менеджера ABBYY, что уволили 250 человек «буквально одним днём». По её словам, национальный признак здесь ни при чём.

Дело в том, что у ABBYY исторически вся разработка была русскоязычной. Это российская компания, которая вышла на международный рынок и в своё время перевезла всех, кто был к этому готов, на Кипр, в Сербию и в Венгрию. И сейчас уволили не русских людей, а всю разработку. Остальные сотрудники [с российским гражданством], например из направления развития бизнеса, остались в компании.

Кира Кузьменко, основательница NewHR
  • Причины решения неизвестны. Есть только предположения: что ABBYY сокращает расходы и переносит разработку в Индию с более дешёвой рабочей силой. ABBYY пока не комментировала сообщения. Редакция vc.ru обратилась с запросом, но ответа к моменту публикации заметки не получила.
Сообщение снизу — «Вы потеряете доступы к корпоративным системам». Источник скриншота: «Осторожно, новости»
Сообщение снизу — «Вы потеряете доступы к корпоративным системам». Источник скриншота: «Осторожно, новости»
  • ABBYY — компания-разработчик программных продуктов для работы с документами, анализа бизнес-процессов, перевода текстов и других задач. Наиболее известное решение ABBYY — инструмент для распознавания текста FineReader.
  • Компанию основал в 1989 году уроженец армянской ССР Давид Ян. Весной 2022 года ABBYY ушла из России, передав местный бизнес компании Content AI.

#новости #abbyy

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187 комментариев
Dmitry

Что же могло пойти не так с компанией по распознаванию текста, когда любой текст можно распознать закинув в чат гпт

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ondefeat

Я работал в ABBYY в 16-17 годах.

Спойлер - у них хватает продуктов, решений и направлений. Я работал над SmartCAT, например. Просто они коммерчески успешные начинания разносят, по итогу, в разные юрлица

10
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SuperСтар

Сейчас не так с отсутствием умения планировать. Для крупной компании - любые массовые увольнения - позор. Есть тысячи возможностей чтобы накопить резервы, делать всё плавно, без резких шагов. Должны были предложить идею переучиться.

7
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Денис Пихаров

Сколько будет стоить распознать скан книги в 600 страниц с помощью чатгпт? А 20 000 таких книг?

7
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petrovskayaalena

Скоро все компании по распознаванию текста закроются. Зачем платить за сложные алгоритмы, когда есть ChatGPT?

1
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Запопу Кусь

Только не забывайте, что ваш текст будете читать не только лишь вы 💁

1
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Курчатов

у них еще словарик английского языка был

1
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