В соцсетях сообщили о массовых увольнениях сотрудников ABBYY в офисах на Кипре, в Венгрии и Сербии — якобы в основном россиян

Дело в том, что у ABBYY исторически вся разработка была русскоязычной. Это российская компания, которая вышла на международный рынок и в своё время перевезла всех, кто был к этому готов, на Кипр, в Сербию и в Венгрию. И сейчас уволили не русских людей, а всю разработку. Остальные сотрудники [с российским гражданством], например из направления развития бизнеса, остались в компании.
Что же могло пойти не так с компанией по распознаванию текста, когда любой текст можно распознать закинув в чат гпт
Я работал в ABBYY в 16-17 годах.
Спойлер - у них хватает продуктов, решений и направлений. Я работал над SmartCAT, например. Просто они коммерчески успешные начинания разносят, по итогу, в разные юрлица
Сейчас не так с отсутствием умения планировать. Для крупной компании - любые массовые увольнения - позор. Есть тысячи возможностей чтобы накопить резервы, делать всё плавно, без резких шагов. Должны были предложить идею переучиться.
Сколько будет стоить распознать скан книги в 600 страниц с помощью чатгпт? А 20 000 таких книг?
Скоро все компании по распознаванию текста закроются. Зачем платить за сложные алгоритмы, когда есть ChatGPT?
Только не забывайте, что ваш текст будете читать не только лишь вы 💁
у них еще словарик английского языка был